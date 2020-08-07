Gizemfrit'e COVID-19 Güvenli Üretim Sertifikası verildi

Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) belirlediği Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Prosedürleri'ni eksiksiz yerine getiren kimyasal kaplama malzemeleri üreticisi Gizemfrit, "COVID-19 Güvenli Üretim Sertifikası" almaya hak kazandı.

Gizemfrit'ten yapılan açıklamada, üretim tesislerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı en üst düzey tedbirlerin uygulandığı belirtildi.

Emaye, seramik, yapışmaz ve dekoratif kaplamalar pigment ile cam ürün gruplarında üretim yapan Gizemfrit'in, pandemi sürecinde faaliyetlerini ara vermeden sürdürdüğü bildirildi.

Üretim tesislerinde TSE'nin belirlediği prosedürlerin eksiksiz olarak yerine getirildiğine işaret edilen açıklamada, firmanın çalışma ve üretim alanlarının uygunluğu, yemekhaneler, dinlenme ve mola noktaları ile servislerde gereken düzenlemeleri yaptığı ifade edildi.

"Üst düzey önlemlerle güvenli üretim sürecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gizemfrit Genel Müdürü Veysi Küçük, pandemi sürecinin başından itibaren tedbirleri üst düzeyde tutarak, bulaş ihtimalinin en aza indirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Gizemfrit'e verilen "COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi" ile önlemlerin yeterliliğinin tespit edildiğini vurgulayan Küçük, şunları kaydetti:

"Gizemfrit olarak, çalışan ve toplum sağlığıyla ilgili sahip olduğumuz hassasiyet uyarınca ilk günden itibaren tüm temizlik önlemlerini harfiyen uyguluyoruz. Bu süreçte hiçbir ihmale izin vermeden üretime devam ediyor ve ihracattaki stratejik payımızla ülkemize katkı sağlıyoruz.

Başvurduğumuz önlemler sayesinde denetlemelerden başarıyla geçerek, Türk Standardları Enstitüsünden COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandık. Önümüzdeki dönemde de tedbirlerden taviz vermeden daha çok üretmeye ve ihracata destek sunmaya devam edeceğiz."