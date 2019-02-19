Son Dakika Haberleri: Gizemfrit'e Fuarlarda Büyük İlgi

Gizemfrit'e Fuarlarda Büyük İlgi

2 saat önce

Dünyanın ikinci büyük emaye kaplama üreticisi olan Gizemfrit, katıldığı fuarlarla hem yurt içi hem de yurt dışında yeni müşterilere ulaşmaya devam ediyor.

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Dünyanın ikinci büyük emaye kaplama üreticisi olan Gizemfrit, katıldığı fuarlarla hem yurt içi hem de yurt dışında yeni müşterilere ulaşmaya devam ediyor. Dünyanın ve Türkiye'nin sayılı fuarlarına katılım gösteren Gizemfrit, ürünlerini ziyaretçilerle buluşturdu.

Valencia'da düzenlenen Uluslararası Mimari Seramik, Banyo ve Mutfak Mobilyaları, Hammadde, Cam ve Makine Fuarı'na (Cevisama) iştiraki Megacolor ile birlikte katılan Gizemfrit'in standı tüm dünyadan gelen ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi ve beğeniyle karşılandı.

Gizemfrit, seramik sektörünün lider firmaları ile dünyanın en önemli tasarımcılarını buluşturan İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı'nda (UNICERA) da ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. 130 ülkeden 18 bin 358'i yabancı ve 73 bin 144'ü yerli olmak üzere toplam 91 bin 502 ziyaretçinin katılımı ile gerçekleşen fuarda Gizemfrit, standıyla fark oluşturdu.

Frankfurt'ta düzenlenen Ambiente Frankfurt Uluslararası Züccaciye ve Aksesuar Fuarı'na bu yıl ilk kez katılım gösteren Gizemfrit, emaye ve fonksiyonel kaplamalar alanındaki ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:01 Kaynak: İHA

Ekonomi
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