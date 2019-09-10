Gizemfrit, ZUCHEX'e hazır
1 saat önce
Dünyanın ikinci büyük emaye kaplama üreticisi Gizemfrit, ev ve mutfak eşyaları alanında dünyanın en büyüklerini bir araya getiren 30. Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'na katılmaya hazırlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:17 Kaynak: İHA
Dünyanın ikinci büyük emaye kaplama üreticisi Gizemfrit, ev ve mutfak eşyaları alanında dünyanın en büyüklerini bir araya getiren 30. Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'na katılmaya hazırlanıyor.
Bu yıl 5'inci kez ZUCHEX'e katılacak olan Gizemfrit, standında sektör temsilcilerine Yapışmaz ve Dekoratif Kaplamalar ürünlerinin yanı sıra Seramik ve Emaye kaplama ürünleriyle Yeni Ar-Ge çözümlerini de sunacak.
12 - 15 Eylül tarihleri arasında Tüyap Beylikdüzü'nde düzenlenecek fuara 100'ün üzerinde ülkeden katılımcı bekleniyor. - SAKARYA
Hurda araçta ÖTV indirimi 31 Aralık'ta sona eriyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabul ettiği ABD'li bakana canlı yayında PKK sitemi Oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın babası son yolculuğuna uğurlandı Ekrem İmamoğlu'nun belediye meclis kararına mahkemeden durdurma kararı