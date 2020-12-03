Gizemi çözülemeyen metal monolit bu kez de Kaliforniya'da bulundu

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Utah eyaletinde çölün ortasında keşfedilen gizemli metal blok Romanya'nın ardından bu sefer de Kalifornia'nın Pine dağının tepesinde ortaya çıktı.

ABD'de ilk kez Utah eyaletindeki çölde keşfedilen metal monolitin gizemi bir türlü çözülemiyor. ABD'nin Utah eyaletinde, daha sonra da Romanya'da ortaya çıkan metal monolit bu kez de Kaliforniya eyaletinde görüldü. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Atascadero şehrindeki Pine dağının tepesinde gizemli bir monolit ortaya çıktı. Gazeteci Luke Phillips tarafından fotoğraflanan monolit ziyaretçi akınına uğruyor. Monolitin üç kenarının bulunduğu, yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve 45 santimetre genişliğinde olduğu ifade edildi.

DAHA ÖNCE İKİ KEZ GÖRÜLMÜŞTÜ

Ülkede 18 Kasım'da Utah eyaletinde bulunan çölde helikopterle keşif yapan yetkililer, çölün ortasına dikilmiş gizemli bir monolit bulmuştu. Daha sonra ise Utah eyaleti Arazi Yönetimi Bürosu tarafından yapılan açıklamada, yasadışı olarak yerleştirilen monolitin kimliği bilinmeyen kişilerce Arazi Yönetimi Bürosu (BLM) kamu arazilerinden kaldırıldığı ifade edilmişti. Daha sonra benzeri bir olay Romanya'da da yaşanmıştı.

2001: A SPACE ODYSSEY FİLMİNDEKİ BLOKLARA BENZETİLMİŞTİ

Yetkililer, çölde bulunan blogun Stanley Kubrick'İn 1968 yılında yönettiği 2001: A Space Odyssey filmindeki bloklara benzerliği sebebiyle bir hayran tarafından dikildiğini tahmin ediyordu. Utah Halk Sağlığı yetkilileri konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Hangi gezegende olursanız olun, federal olarak yönetilen kamu arazilerine izin almadan yapı veya sanat eserleri kurmak yasa dışıdır" demişti.