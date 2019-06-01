Son Dakika Haberleri: 'Gizemli' Bilderberg katılımcılarını görüntülemek isteyen gazetecilere gözaltı
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'Gizemli' Bilderberg katılımcılarını görüntülemek isteyen gazetecilere gözaltı

41 dakika önce

Bu yıl İsviçre'nin Montrö kentinde 30 Mayıs'ta başlayan "gizemli" Bilderberg Toplantıları'na katılmak için kentin havaalanına iniş yapan isimlerle röportaj yapmak isteyen gazeteci Dan Dicks ve ekibini havaalanı yetkilileri gözaltına aldı.

'Gizemli' Bilderberg katılımcılarını görüntülemek isteyen gazetecilere gözaltı, System.String[]
İsviçre'nin Montrö kentinde 30 Mayıs'ta başlayan ve 4 gün sürecek olan 'gizemli' Bilderberg Toplantılarına katılanları görüntülemek isteyen gazeteciler gözaltına alındı.

Montrö kentinde başlayan Bilderberg Toplantıları'na katılmak için havaalanına iniş yapan isimlerle röportaj yapmak isteyen gazeteci Dan Dicks ve ekibi havaalanında gözaltına alındı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:38 
İsviçre, Dünya
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