Gizemli hastalık nedeniyle Çin'de ikinci ölüm - Son Dakika

Çin'de bir süre önce ortaya çıkan salgın hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2'ye yükseldiği açıklandı.



Wuhan Sağlık Komisyonu, yeni bir tür corona virüsü nedeniyle rahatsızlanan ve 21 Aralık günü tedavi altına alınan 69 yaşındaki 1 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Vücudunda aynı virüsün tespit edildiği 61 yaşındaki 1 hasta da geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti.



Sağlık birimleri, şu ana kadar virüsten etkilenen 41 kişiden 12'sinin sağlığına kavuşarak taburcu edildiğini, 5 kişinin durumunun ise ciddiyetini koruduğunu açıkladı. Söz konusu 41 kişiyle yakın temasta bulunduğu tespit edilen 763 kişiden 644'ünün gözlem altında tutulmasına son verildiği belirtildi.



Tayland'da ikinci vaka



Diğer yandan, Çin sınırları dışındaki ilk vakanın Tayland'da görüldüğü pazartesi günü doğrulanmıştı. Çin'in Hubei eyaletinden gelen Çinli bir turistte corona virüsünün tespit edildiği, Bangkok yakınlarındaki Nonthaburi'de bulunan bir hastanede tedavi altına alınan 61 yaşındaki Çinli kadının durumunun iyiye gittiği aktarılmıştı.



Tayland Sağlık Bakanlığı, bugün ülkede söz konusu virüsten kaynaklanan ikinci vakanın tespit edildiğini açıkladı. 74 yaşındaki Çinli bir kadının corona virüsünden etkilendiği belirtilirken, hastanın Tayland'a pazartesi günü ulaştığı bilgisi verildi.



Japonya Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada da gizemli corona virüsüne bağlı ilk vakanın ülkede tespit edildiği duyuruldu.Bakanlığın açıklamasında, Kanagawa ilçesinde 30'lu yaşlarındaki bir vatandaşın testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Söz konusu kişinin, salgının ilk kez görüldüğü Çin'in Wuhan kentinde bir süre bulunduğu da belirtildi.



Singapur Sağlık Bakanlığı da diğer hastalarla benzer semptomlar gösteren 69 yaşındaki bir kişinin karantina altına alındığını açıkladı. Vietnam'daki sağlık birimlerinin de Wuhan kentinden gelen iki Çinli turisti tedbiren karantina altında tuttuğu bildirildi.



Salgın Çin'in Wuhan kentinden yayıldı



Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2019-nCoV adı verilen virüse ilk kez Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan kentinde rastlanmıştı. Dünya Sağlık Örgütü, yeni virüsün yayılma tehlikesine karşı dünya genelindeki hastaneleri uyarmıştı.



Hastalığın genel olarak burun akıntısı, sinüs ve boğaz rahatsızlıkları gibi soğuk algınlığına benzer belirtiler gösterirken, hapşırma, öksürme veya doğrudan temas gibi yollarla bulaştığı düşünülüyor.



Virüse su ürünleri satılan bir pazardan alınan örneklerde de rastlandığı, hastaların çoğunun pazardaki satıcılar ve pazara sıklıkla giden kişilerden oluştuğu kaydedildi.



Çin'de Ay takvimine göre gelecek hafta yeni yıla girilecek. Yeni yılla birlikte başlayacak Bahar Bayramı'nda yaşanacak yoğun seyahat süreci salgının yayılması konusunda da endişelere yol açıyor. Çinli yetkililer, dünyanın en büyük iç göç hareketi olarak nitelendirilen dönemde vatandaşlara maske takmaları ve hijyene önem vermeleri gibi uyarılarda bulunuyor. - PEKİN