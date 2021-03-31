Gizemli hayırsever bakkal bakkal gezip, veresiye defterlerindeki borçları ödedi - Son Dakika

Gizemli hayırsever bakkal bakkal gezip, veresiye defterlerindeki borçları ödedi

31.03.2021 09:48

Bingöl'de isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, bakkal bakkal gezerek borç defterlerindeki vatandaşların borçlarını ödeyerek örnek bir davranış gösterdi.

Bingöl'de isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, bakkal bakkal gezerek borç defterlerindeki vatandaşların borçlarını ödeyerek örnek bir davranış gösterdi.

Genç ilçesinde isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, ilçede ki bakkalları tek tek gezip mağdur vatandaşların veresiye defterini alarak borcunu kapattı.Hayırseverin yaptığı örnek davranış ise esnafları çok mutlu etti. 30'a yakın bakkalı gezen hayırseverin yaklaşık 100 bin TL tutarında bir borç ödeyerek hem esnafı sevindirdiği hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olduğu öğrenildi.Esnaflarda iş yerlerinin camlarına "Bugün itibariyle tüm borçlarınız ödenmiştir"yazısı astı.

"ALLAH BÖYLESİ İNSANLARIN SAYISINI ARTIRSIN"

Esnaflardan Ömer Tetik, "Bugün sabah dükkanı açtık saat 10.00 gibi. Bir adam geldi ve veresiye defteriniz var mı dedi var dedim. Hayırsever bir adamdı. Dedi ki mağdur olan yada borcunu veremeyen var mı dedim ki 3-5 Bin TL arasında mağdur insan var borcunu ödeyemeyen. Topla ver bana defteri dedi bende toplayıp verdim. Tüm borcu kapattı ve paramı ödedi. Allah ondan razı olsun. Allah böylesi insanların sayısını artırsın. Memleketimizde gerçekten de esnaflar olarak bu salgın nedeniyle zor günler geçiriyorduk. Borcumuzu silip yüzümüzü güldürdü. Allah bin kere razı olsun" diye konuştu.

"DEFTERİ ALDI HESAPLAYIP TÜM BORCU KAPATTI "

Esnaf Mikail Savar, "Sabah dükkanda oturuyordum, selam vererek içeri biri girdi 'Veresiye defteri tutuyormusun' dedi. Bende 'evet' tutuyorum dedim. Önce kendisinin de veresiye alacağını zannetim. Sonra defteri alabilir miyim dedi ve defteri aldı inceledi ve hesap makinesini istedi. Hesaplayıp topladıktan sonra ben bu defteri alıp tüm borcu kapatacağım dedi. Tabi ben çok şaşırdım bana çok ilginç geldi çünkü. 5 bin 110 TL gibi bir borcu kapattı. Kim olduğunu söylemedi ama ben bayağı bir mutlu oldum. Allah kendisinden razı olsun birini bin etsin inşallah. Bizlere çok iyi bir destek oldu. Bir nevi bugün bütün esnafı kalkındırmış oldu" şeklinde konuştu.

"BİZE CAN SUYU OLDU"

Sabah saatlerinde iş yerine birinin geldiğini aktaran esnaflardan Elif Keser ise, "Sabah saatlerinde bir beyefendi dükkanımıza uğradı. Borç defterini istedi. Bizde çıkarıp kendisine verdik. Bütün borçları kendisi hesaplayıp 5 Bin 580 lir olan borcu sıfırladı. Bu şekilde hem bize can suyu olmuş oldu hem de işsiz kalıp mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız açısında da çok iyi oldu. Allah kendisinden razı olsun ve sayılarını artırsın inşallah" ifadelerini kullandı.

(Sinan Atan/İHA)

Gizemli hayırsever bakkal bakkal gezip, veresiye defterlerindeki borçları ödedi
Gizemli hayırsever bakkal bakkal gezip, veresiye defterlerindeki borçları ödedi
Gizemli hayırsever bakkal bakkal gezip, veresiye defterlerindeki borçları ödedi
Gizemli hayırsever bakkal bakkal gezip, veresiye defterlerindeki borçları ödedi
Gizemli hayırsever bakkal bakkal gezip, veresiye defterlerindeki borçları ödedi
Gizemli hayırsever bakkal bakkal gezip, veresiye defterlerindeki borçları ödedi
Gizemli hayırsever bakkal bakkal gezip, veresiye defterlerindeki borçları ödedi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gizemli hayırsever bakkal bakkal gezip, veresiye defterlerindeki borçları ödedi - Son Dakika


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