Gizemli hayırsever borçları ödedi - Son Dakika

Gizemli hayırsever borçları ödedi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gizli bir hayırsever, Şenyurt Mahallesi'nde bulunan bakkalın 100'e yakın müşterisinin borcunu ödedi.

Gizemli hayırsever borçları ödedi, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gizli bir hayırsever, Şenyurt Mahallesi'nde bulunan bakkalın 100'e yakın müşterisinin borcunu ödedi.

Çarşamba dışında yaşadığı iddia edilen gizemli hayırsever, ilçenin Şenyurt Mahallesi'nde bulunan bir bakkala gelerek veresiye defterini satın aldı. Bakkal sahibi Fatih Uyar, yaklaşık 6 ay ile 1 sene aralığından beri borcu olan insanların borçlarının tamamının hayırsever tarafından ödendiğini söyledi. Uyar, hayırseverin isminin verilmesini ve ödenen borcun miktarının da duyulmasını istemediğini dile getirdi.

Ayrıca Uyar, borçları ödenen vatandaşların bilgilenmesi adına, "21.09.2020 Pazartesi tarihine kadar olan borçlar bir hayırsever büyüğümüz tarafından ödenmiştir. Rabb'im hayrını kabul etsin" yazısını bakkalının önüne astı. - SAMSUN

Gizemli hayırsever borçları ödedi
Gizemli hayırsever borçları ödedi

Fatih Uyar, Çarşamba, Şenyurt, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 18:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gizemli hayırsever borçları ödedi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

19'u futbolcu 41 kişinin korona olduğu Flamengo, hükmen yenilgiden son anda kurtuldu İlham Aliyev, BM Genel Sekreteri ile görüştü: Ermenistan işgal altındaki topraklarımızdan çekilirse gerginlik çözülür Ünlü oyuncu Kristin Cavallari, üstsüz pozunu paylaştı Genç kadın, "Seni boşayacağım başkasıyla olacağım" deyince kocası tarafından bıçaklandı Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü belirlendi Gasbettiği 267 bin lira değerindeki saati makatına sakladı Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı         
23:56
Dünya Sağlık Örgütü, düşük ve orta gelirli ülkelere 120 milyon koronavirüs hızlı test kiti sağlayacak Dünya Sağlık Örgütü, düşük ve orta gelirli ülkelere 120 milyon koronavirüs hızlı test kiti sağlayacak         
22:45
Ormanlık alanda yanmış cansız bedeni bulunan CHP'li eski başkan cinayete kurban gitmiş Ormanlık alanda yanmış cansız bedeni bulunan CHP'li eski başkan cinayete kurban gitmiş         
22:20
Çin'de dağ sıçanı yiyen kadında 'bubonik veba' tespit edildi, 17 bölge risk altında Çin'de dağ sıçanı yiyen kadında 'bubonik veba' tespit edildi, 17 bölge risk altında         
22:11
Azerbaycan'dan Ermenistan'ın İskender füzesi tehdidine yanıt: Buna uygun bir şekilde cevap veririz Azerbaycan'dan Ermenistan'ın İskender füzesi tehdidine yanıt: Buna uygun bir şekilde cevap veririz         
21:20
Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı: 5 ölü, 2 yaralı Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı: 5 ölü, 2 yaralı         
19:49
Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok         
19:03
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı         
17:03
Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun         
15:01
Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş         
14:36
Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü         
13:10
Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada         
12:44
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
AK Partili vekilin evinde ölü bulunan Nadira'nın son nefesini verdiği odanın görüntüleri ortaya çıktı AK Partili vekilin evinde ölü bulunan Nadira'nın son nefesini verdiği odanın görüntüleri ortaya çıktı         
10:02
Derbiyi statta izleyen Acun'dan, Derbiyi statta izleyen Acun'dan, "Ne sıfatla orada?" diyen Çakar'a cevap: Hiç yakışmadı         
08:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 01:04:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gizemli hayırsever borçları ödedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei