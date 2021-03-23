Gizemli hayırsever poşetle getirdiği parayı turp işçilerine dağıttı - Son Dakika

Gizemli hayırsever poşetle getirdiği parayı turp işçilerine dağıttı

OSMANİYE - Gizemli hayırsever, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Savrun çayı içerisinde turp yıkayıp paketleme yapan işçilere yanında getirdiği bir poşet dolusu parayı dağıttı. Gizemli hayırseverin Türkiye'nin bir çok yerinde, mahalle bakkallarına giderek vatandaşın borcunu ödeyen kişi olduğu düşünülüyor.

Gizemli hayırsever bu kez turp işçilerinin yüzünü güldürdü. Türkiye'nin turp ihtiyacının yaklaşık yüzde 80'inin karşılandığı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Savrun çayı üzerinde kurulu turp yıkama ve paketleme havuzlarını gezen gizemli hayırsever çoğunluğu kadınlardan oluşan işçilere, yanında getirdiği bir poşet dolusu parayı dağıtarak gitti. Her işçiye 50'şer TL para veren kimliği belirsiz kişi, daha önce Türkiye'nin bir çok yerinde mahalle bakkallarına giderek vatandaşın borçlarını kapatan kişi olduğu düşünülüyor.

Yapılan bu yardım karşısında çok mutlu oldukları belirten bir turp işçisi, "50 TL çok bir para değil ama düşünüp bu şekilde bir harekette bulunması bizleri mutlu etti" dedi.

Bir başka turp işçisi de kendilerine 50'şer TL yardım yapan kişiyi tanımadıklarını belirterek, "Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Geldi tüm işçileri gezip para dağıtıp gitti. Elinde bir poşet para vardı" diye konuştu.