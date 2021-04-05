Gizemli hayırsever poşetle getirdiği parayı turp işçilerine dağıttı - Son Dakika

Türkiye'nin birçok yerinde mahalle bakkallarına giderek vatandaşın borcunu ödeyen gizemli hayırsever, bu kez Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Savrun Çayı içerisinde turp yıkayıp paketleme yapan işçilere yanında getirdiği bir poşet dolusu parayı dağıttı.

Türkiye'nin turp ihtiyacının yaklaşık yüzde 80'inin karşılandığı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Savrun Çayı üzerinde kurulu turp yıkama ve paketleme havuzlarını gezen gizemli hayırsever çoğunluğu kadınlardan oluşan işçilere, yanında getirdiği bir poşet dolusu parayı dağıtarak gitti. Her işçiye 100'er TL para veren kimliği belirsiz kişi, daha önce Türkiye'nin birçok yerinde mahalle bakkallarına giderek vatandaşın borçlarını kapatan kişi olduğu düşünülüyor. Yapılan bu yardım karşısında çok mutlu olduklarını belirten bir turp işçisi, "Hayırsever kişi daha önce yine gelmişti. Bugün yine geldi herkese 100'er TL para dağıttı sadece bizim burada 80 işçi var. Kendisine çok teşekkür ediyoruz Allah razı olsun" dedi.

Bir başka turp işçisi de gizemli hayırseveri tarif ederken, "34 plakalı bir araçla geldi, 60'lı yaşlardaydı. Parayı dağıttı ve gitti" şeklinde konuştu.

(Selçuk Şavran/İHA)