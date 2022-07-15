Gizemli hayırsever Tokat'ta! Bir elin verdiğini diğer el görmedi... Veresiye defterindeki büyük borç artık yok - Son Dakika
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Gizemli hayırsever Tokat'ta! Bir elin verdiğini diğer el görmedi... Veresiye defterindeki büyük borç artık yok

15.07.2022 20:33

Tokat'ta gizemli hayırsever veresiye defterindeki 20 bin liraya yakın borcu ödeyerek hem vatandaşı hem de esnafı sevindirdi. Bir mahalle sakini de, "Allah gönlüne göre versin" ifadelerini kullandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir hayırsever rastgele girdiği bir markette veresiye defterindeki tüm borçları ödedi. Veresiye defterindeki 20 bin liraya yakın borcu ödeyen hayırsever, markete borcu olan ailelerin yüzünü güldürdü. İsmetpaşa Mahallesinde market işleten Erol Ersin, iş yerine "Bakkalımıza 12.07.2022 tarihine kadar veresiye borcu olanların borçları hayırseverler tarafından ödenmiştir" yazılı afişi astı. Veresiye borcu olanlar ise afişi gördüklerinde mutlu oldu.

Gizemli hayırsever veresiye defterini kapattı, vatandaşı sevindirdi

"İSMİNİN ÖĞRENİLMESİNİ İSTEMEDİ"

Yaşadığı şaşkınlığı ifade eden Ersin, "Marketin önünde oturuyordum bir arkadaş yanıma geldi, işlerimizin durumunu, mahallenin durumunu, veresiyemizin olup olmadığını sordu. Bende işlerin durumunu, haliyle veresiyemizin olduğunu söyledim. Daha sonra bir hayır yapmak istediğini bunu da veresiye defterini kapatarak yerine getirmek istediğini söyledi. Bende kabul ettim. Defterdeki gündelik ve bilgisayarda kayıtlı düzenli düzensiz ödeme yapanların listesini çıkarttık. Yaklaşık 20 bin TL bir veresiyenin hepsini ödedi. Bizde kendisine teşekkür ettik. Hayırsever vatandaşımız isminin öğrenilmesini istemedi" dedi.

Gizemli hayırsever veresiye defterini kapattı, vatandaşı sevindirdi

"ALLAH GÖNLÜNE GÖRE VERSİN"

Mahalle sakinlerinden Yavuz Selim Beytür ise yaşanan olayın şaşkınlığı ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek; "Bu mahallede doğdum büyüdüm, Allah, bu duyarlı insanımızdan razı olsun. Bu borçları kim ödediyse mahalle adına teşekkür ediyoruz, Allah gönlüne göre versin" diye konuştu.

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Gizemli hayırsever veresiye defterini kapattı: Hem vatandaşı hem de esnafı sevindirdi Gizemli hayırsever veresiye defterini kapattı: Hem vatandaşı hem de esnafı sevindirdi Tokat'ın altın kemerli güreş 'Hanımağası' Tokat'ın altın kemerli güreş 'Hanımağası'
Kaynak: İHA

Niksar, Tokat, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Gizemli hayırsever Tokat'ta! Bir elin verdiğini diğer el görmedi... Veresiye defterindeki büyük borç artık yok - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gizemli hayırsever Tokat'ta! Bir elin verdiğini diğer el görmedi... Veresiye defterindeki büyük borç artık yok - Son Dakika
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