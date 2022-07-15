Gizemli hayırsever veresiye defterini kapattı: Hem vatandaşı hem de esnafı sevindirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Gizemli hayırsever veresiye defterini kapattı: Hem vatandaşı hem de esnafı sevindirdi

15.07.2022 13:30

Gizemli hayırsever veresiye defterini kapattı: Hem vatandaşı hem de esnafı sevindirdi Tokat'ta gizemli hayırsever veresiye defterindeki 20 bin liraya yakın borcu ödeyerek hem vatandaşı hem de esnafı sevindirdi.

Gizemli hayırsever veresiye defterini kapattı: Hem vatandaşı hem de esnafı sevindirdi

TOKAT - Tokat'ta gizemli hayırsever veresiye defterindeki 20 bin liraya yakın borcu ödeyerek hem vatandaşı hem de esnafı sevindirdi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir hayırsever rastgele girdiği bir markette veresiye defterindeki tüm borçları ödedi. Veresiye defterindeki 20 bin liraya yakın borcu ödeyen hayırsever, markete borcu olan ailelerin yüzünü güldürdü. İsmetpaşa Mahallesinde market işleten Erol Ersin, iş yerine "Bakkalımıza 12.07.2022 tarihine kadar veresiye borcu olanların borçları hayırseverler tarafından ödenmiştir" yazılı afişi astı. Veresiye borcu olanlar ise afişi gördüklerinde mutlu oldu.

Yaşadığı şaşkınlığı ifade eden Ersin, "Marketin önünde oturuyordum bir arkadaş yanıma geldi, işlerimizin durumunu, mahallenin durumunu, veresiyemizin olup olmadığını sordu. Bende işlerin durumunu, haliyle veresiyemizin olduğunu söyledim. Daha sonra bir hayır yapmak istediğini bunu da veresiye defterini kapatarak yerine getirmek istediğini söyledi. Bende kabul ettim. Defterdeki gündelik ve bilgisayarda kayıtlı düzenli düzensiz ödeme yapanların listesini çıkarttık. Yaklaşık 20 bin TL bir veresiyenin hepsini ödedi. Bizde kendisine teşekkür ettik. Hayırsever vatandaşımız isminin öğrenilmesini istemedi" dedi.

Mahalle sakinlerinden Yavuz Selim Beytür ise yaşanan olayın şaşkınlığı ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek; "Bu mahallede doğdum büyüdüm, Allah razı olsun bu duyarlı insanımızdan. Kim bu borçları ödediyse mahalli adına teşekkür ediyoruz, Allah gönlüne göre versin" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Market sahibinin kapısına astığı yazı mahalle halkını sevince boğdu: Allah gönlüne göre versin Market sahibinin kapısına astığı yazı mahalle halkını sevince boğdu: Allah gönlüne göre versin Tokat'ın altın kemerli güreş 'Hanımağası' Tokat'ın altın kemerli güreş 'Hanımağası'
Kaynak: İHA

Niksar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gizemli hayırsever veresiye defterini kapattı: Hem vatandaşı hem de esnafı sevindirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:09 CHP'li Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz mesajında ne demek istedi? "Bu tehdit henüz kalkmamıştır"
13:07 Elizabeth Hurley "Anne artık yapma" sözünü takmadı! Ünlü mankenden erotik bir poz daha
13:02 Dün 21 masum sivil Rus ordusunun füze saldırısında can vermişti! Rusya, Ukrayna'ya 3 şart sundu
12:43 ABD'de bir gizemli yaratık güvenlik kameralarına yakalandı! Dünyayı sarsan yaratık Gollum'a benzetildi
12:39 İstanbul'da Atatürk heykeline saldırı! Polis 3 çocuğu yakaladı
12:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz'da Batı'ya rest çekti! Ekonomi üzerinden adeta manifesto gibi açıklama
12:28 İzmir'de gizemli olay! Trafiğin ortasına inen helikopter, bir kişiyi alıp havalandı
12:22 Magazin dünyası bunu konuşuyor! Şahan Gökbakar'ın "Nevriye Budak" karakteri Esra Ezmeci'nin programında gerçek oldu
12:12 ABD maşası FETÖ'nün Türkiye'yi işgal girişimi üzerinden 6 yıl geçti! Süper Lig devlerinden 15 Temmuz paylaşımları
12:07 Hulk'un en zor gecesi! Güçlü futbolcu maç sırasında 6 kilo kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 13:36:28. #1.13#
SON DAKİKA: Gizemli hayırsever veresiye defterini kapattı: Hem vatandaşı hem de esnafı sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement