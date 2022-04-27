Gizemli hepatit virüsü Kanada'da da görüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Gizemli hepatit virüsü Kanada'da da görüldü

27.04.2022 08:24
Gizemli hepatit virüsü Kanada'da da görüldü

İngiltere'de ortaya çıkan ve kısa zamanda 12 ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsü Kanada'da da tespit edildi.

İngiltere'de ortaya çıkan ve kısa zamanda 12 ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsü Kanada'da da tespit edildi.

Kanada Halk Sağlığı Ajansından (PHAC) yapılan açıklamada, "Kanada Halk Sağlığı Kurumu, Kanada'da küçük çocuklarda kökeni bilinmeyen şiddetli akut hepatit vakalarının farkındadır." ifadesi kullanıldı.

Ülke genelinde saptanan hepatit vakalarının incelendiği aktarılan açıklamada, çalışmaların ilerleyen aşamalarında kamuoyunun bilgilendirileceği kaydedildi.

Açıklamada, saptanan vakaların sayısı ve hangi eyaletlerde görüldüğüne dair detaylı bilgiler verilmedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, bugüne kadar ABD, İngiltere, İspanya, İsrail, Danimarka, İrlanda, İtalya, Norveç, Fransa, Romanya, Belçika ve Hollanda'da açıklanamayan hepatit vakaları görüldü.

Gizemli hepatit vakaları

DSÖ, 16 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.

12 ülkeye yayılan virüsten şu ana kadar yaklaşık 200 çocuğun enfekte olduğu belirtiliyor.

Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, 17 çocuğun ağır karaciğer iltihabı geçirmeleri nedeniyle karaciğer nakli yapılarak tedavi edildiği bildirilmişti.

Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara Kovid-19 virüsünü getirirken; yeni bir "küresel salgın" ihtimalini de gündeme taşıdı.

Kovid-19, henüz adı konulmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu.

YORUMLAR
500
İngiltere'de gıda fiyatlarındaki artışın devam etmesi bekleniyor İngiltere'de gıda fiyatlarındaki artışın devam etmesi bekleniyor Japonya'da 1 kişide gizemli hepatit vakası saptandı Japonya'da 1 kişide gizemli hepatit vakası saptandı

Dünya Sağlık Örgütü, Togo Cumhuriyeti, England, Kanada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gizemli hepatit virüsü Kanada'da da görüldü - Son Dakika


Son Dakika
08:20 27 Nisan güncel altın fiyatları: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:13 Gültekin Uysal 'altılı masa'yı anlattı: Davutoğlu'nun bir serzenişi oldu, kendilerini kast etmediğimi beyan ettim
08:12 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Uzun, görevden alındı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
07:51 27 Nisan Çarşamba günü hava nasıl olacak?
07:46 Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe'nin yeni aşkı: Daha önce arkadaşım demişti
07:44 Resmi Gazete'de yayınlandı: Çok sayıda görevden alma ve atama var
00:52 Bir vatandaş Ankara sokaklarında çırılçıplak bir şekilde dolaştı!
00:41 Taksim'deki Gezi Davası protestoları ile ilgili 51 kişi gözaltına alındı!
00:38 Karim Benzema tarih yazıyor! Akılalmaz performansını dünya konuşuyor
00:30 Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 08:31:30. #1.11#
SON DAKİKA: Gizemli hepatit virüsü Kanada'da da görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement