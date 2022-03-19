Gizemli hırsız yakayı ele verdi - Son Dakika
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Gizemli hırsız yakayı ele verdi

19.03.2022 10:40
Gizemli hırsız yakayı ele verdi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde artan hırsızlık olaylarının ardından inceleme başlatan Jandarma ekipleri bir kişiyi yakaladı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde artan hırsızlık olaylarının ardından inceleme başlatan Jandarma ekipleri bir kişiyi yakaladı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Kızılcakışla köyünde sürekli hırsızlık olaylarının yaşanması üzerine ekipler harekete geçti. Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler geniş kapsamlı araştırma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu 5 hırsızlık olayının şüphelisi M.G. yakayı ele verdi. Jandarmada ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs tutuklandı. - SİVAS

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Kızılcakışla, Jandarma, Şarkışla, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gizemli hırsız yakayı ele verdi - Son Dakika


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