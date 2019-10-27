Gizemli kazının yapıldığı "kırmızı ev" hayalet eve döndü

Tarsus'ta, kazı yapılan evin etrafındaki otlar insan boyunu aştı

Mahalle sakinleri basın mensuplarına konuşmaya çekinirken, mahallede sessizlik hakim, evin bulunduğu sokakta endişeli bekleyiş sürüyor

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde gizemli kazının yapıldığı 'kırmızı ev' adeta hayalet eve dönüştü.

82 Evler Mahallesi'nde bulunan müstakil kırmızı evde, özel harekat polisleri gözetiminde yaklaşık 1 yıl süren gizemli kazı 19 ay önce sona ermiş ve alan kapatılmıştı. Kırmızı evin sahipleri ise henüz ortaya çıkmadı.

Kazı alanının yakınında bulunan evlerin büyük bir kısmı zarar görürken kırmızı evin etrafında otlar insan boyunu aştı.

Mahalle sakinleri basın mensuplarına konuşmaya çekinirken, mahallede sessizlik hakim, evin bulunduğu sokakta endişeli bekleyiş sürüyor.

Kazı çalışması 19 ay evvel bitmesine rağmen vatandaşların mağduriyetinin giderilmediğini dile getiren ve kameraya konuşmayan vatandaşlar, çaresizlik içinde beklediklerini ifade ettiler.

Kazı alanının yakınında bulunan evlerdeki çatlakların devam ettiği görüldü.

Vatandaşlardan Murat Bölge, "Bir zamanlar Türkiye'nin gündemine oturan kırmızı ev şuan hayalet bir eve dönüşmüş bir şekilde. Bir zamanlar özel kuvvetlerin bile koruduğu evin bahçesinde şuan otlar diz boyu. Bu evlere biran önce el atılması lazım. Burada insanlar da var" dedi.

Kırmızı evde ne olmuştu

Tarsus'un 82 Evler Mahallesi'nde 4 evin ortak avlusunda 16 Kasım 2016 tarihinde başlayan 1 yıl süren ve kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmadan 3 Kasım 2017'de bitirildi.

Kazının kamuoyu ile paylaşılmaması ve esrarengiz bir hale bürünmesi ilçede spekülasyonları artırmış.

Parselle ilgili olarak 15 Kasım 2016'da Tarsus Müzesi Müdürlüğü'ne gelen 'alanda Özel Harekat polislerince sokak girişlerinin kapatıldığı' ihbarı üzerine Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Şubesi ile irtibata geçildi. Yapılan görüşmelerde alanın 3. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescilli olduğu, kesinlikle izinsiz bir uygulamanın özellikle kazı faaliyetlerine yönelik çalışmanın yapılamayacağı bilgisi verildi. Güvenlik görevlilerince yürütülmekte olan bir soruşturmaya yönelik inceleme yapıldığı, herhangi bir kazı çalışmasının yapılamayacağı ifade edildi.

Kazı sırasında, uzun namlulu silahları ile özel harekat polisinin gözetiminde bölgeye kuş uçurtmayacak şekilde yapılınca kamuoyunun dikkatini çekti. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden uzman arkeologlar ile Tarsus Arkeoloji Müzesi'nin önderliğinde kazı devam etti. Kazıların yapıldığı sokakta sivil polis memurlarınca güvenlik önlemi son güne kadar devam etti.

Kazı alanının üstü ve alanın görülebileceği hemen her açıklık mavi branda ile kapatıldı. Evin avlusunda olup bitenin dışarıdan görülmemesi için duvarların üstüne tel örgüler çekildi. Alan uydu görüntüsüne de kapatıldı. Türkiye gündemine düşen kazı kırmızı ev olarak geçti.