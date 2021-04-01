Gizemli Köy Filmi - Son Dakika

Yönetmen koltuğunda Okan Ege Ergüven'in oturduğu korku filmi Gizemli Köy'ün başlıca rollerini Eyüp Ergüven, Gülşah Susam, Toygun Ateş, Selahattin Taşdöğen ve Şengül Gökçen paylaşıyor.
Yönetmen: Okan Ege Ergüven
Senaryo: Okan Ege Ergüven
Oyuncular: Eyüp Ergüven, Gülşah Susam, Toygun Ateş, Selahattin Taşdöğen, Şengül Gökçen
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Gizemli Köy
Yapımcı Firma: Sinemaport
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 30.07.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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