Ucu bucağı halen bir sır! Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor - Son Dakika

Merkez Onikişubat ilçesindeki Zeytindere Mahallesi'ndeki gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor. Fatmalı Mahallesi'nden girilip Zeytindere Mahallesi'nin tarihi kalesinden çıkıldığı tahmin edilen mağara, sarkıt ve dikitlerle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

OKSİJENSİZLİK NEDENİYLE İLERİ GİDİLEMİYOR

Şu an bulunduğu konumuyla bin kişinin rahatlıkla sığabildiği ve yaklaşık 300 metre girilebilen mağaranın ilerleyen bölümlerine oksijen yetersizliği nedeniyle gidilemiyor.

KAÇAK KAZI YAPILIYOR

Köy sakinleri, gizemli mağaranın olduğu bölgede definecilerin kaçak kazı çalışmaları yaptıkları için rahatsız olduklarını, bu nedenle bölgenin açığa çıkartılarak turizme kazandırılmasını istiyorlar.

MAĞARANIN TURİZME AÇILMASI İSTENİYOR

Zeytindere Mahalle Muhtarı Mehmet Danyıldızı, "Karşımızdaki görünen gizemli bir mağara. Bu mağaramızı turizme açmak istiyoruz. Geçmişte Hititliler ve Romalıların yaşadığı söyleniyor. Bazı insanlar gelip define arıyorlar. Bizler buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.

"BİR KÖYDEN GİRİP DİĞERİNDEN ÇIKIYOR OLABİLİR"

Bölge sakinlerinden Orhan Akkök ise, "Gizemli mağara dediğimiz aslında geçmişi çok eski. Büyüklerimizden duyduğumuz zamanında yaşantıların olduğu. Bir köyden girip diğer köyden çıktığı söyleniyor" dedi.