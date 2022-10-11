'Gizemli mezar' ilçeyi ikiye böldü; video 9,6 milyon izlendi - Son Dakika
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'Gizemli mezar' ilçeyi ikiye böldü; video 9,6 milyon izlendi

11.10.2022 10:38

BURSA'nın İnegöl ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi'nde sırrı çözülemeyen mezar, sosyal medyada gündem oldu.

BURSA'nın İnegöl ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi'nde sırrı çözülemeyen mezar, sosyal medyada gündem oldu. Sevdiğine kavuşamayan bir kızın evlendiği gece öldüğü ve çocuğun evinin önüne gömüldüğü iddiası ile ilgili paylaşımı 9,6 milyon kişi izledi. Kime ait olduğu bilinmeyen mezar, mahalleliyi de ikiye böldü. Bir kısım efsaneye inanırken, bir kısmı iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. İnegöl Belediyesi yetkilileri de söz konusu yerde bir mezar olduğunu, ancak kimin gömülü bulunduğunun bilinmediğini belirtti. Halk arasında 'gelin mezarı' olarak bilinen mezarın 2 asırlık olduğu ve 2 farklı rivayet bulunduğu ifade edildi.

İnegöl ilçesine bağlı 480 haneli, 1410 nüfuslu kırsal Çeltikçi Mahallesi, bir mezar videosu ile Türkiye'nin gündemine oturdu. Mahalle merkezindeki yol kenarında bulunan ve kime ait olduğu bilinmeyen mezar ile ilgili bir sosyal medya kullanıcısının, 'Yeter ki evleneyim, kapısında öleyim' başlığıyla paylaştığı videoyu 9,6 milyon kişi izledi. Milyonlarca kişinin izlediği ve paylaştığı videoda şu ifadeler yer aldı:

"Bir kız, bu binada oturan bir oğlana aşıkmış. Hiçbir şekilde kavuşmalarına izin vermemişler. Kız, ince hastalığa yakalanmış. 'Yeter ki evleneyim, kapısında öleyim' diyormuş. Kızın haline acıyıp, iyileşir umuduyla evlendirmişler. Kapıya gelin geldiğinde, içeri bir adım daha atamadan son nefesini vermiş. Oturanlar değişmiş, bina değişmiş, mezar hep orada kalmış."'GELİN HİKAYESİ ŞEHİR EFSANESİ'Hem sosyal medyayı hem de mahalle sakinlerini ikiye bölen mezarla ilgili hikayeyi Çeltikçi Mahallesi Muhtarı Rıdvan Uslu (55) da doğrulamadı. Gelin hikayesinin şehir efsanesi olduğunu söyleyen Uslu, "Benim çocukluğum, bu mahallede geçti. Bu mezar, eski evimin önündeydi. Çocukken bazı vatandaşlar, mezar başında mum yakarlardı. Kimin mezarı olduğunu bilmezlerdi. 90 yaşında dedelerimize sorduk, onlar da kim olduğunu bilmiyor. Mezarın yanındaki ev, dedemin evi. Dedeme sordum, o da bilmiyor. Amca oğlu eski evimizi yıktı, yenisi yaptı. Evi yaparken de mezarı restore ettirdi. Mezarın hikayesini bilen yok. Keşke bilen olsa da ben de soranlara anlatsam. 'Sen nasıl bilmeden muhtar oldun' diyorlar. 55 yaşındayım, 90 yaşında adam bilmiyor, ben nasıl bileceğim? 'Bir çocukla kız birbirini seviyormuş, gelin ölmüş, buraya defnetmişler' diye söyleyenler olmuş. Bunun gerçekliği yok. Amcamın oğlu burayı restore edip, çiçek dikti. Mezarda kadın mı, erkek mi yatıyor, bilen yok. Kulaktan dolma şeyler. Geçerken dua okuyorlar. Kimse hikayesini bilmiyor. Yaşlılar bu konuyu bilmiyorsa; gençler nasıl bilecek? Gelin hikayesi şehir efsanesi. Keşke gerçek olsa biz de o şekilde anlatırız. Ama bu konunun tarihçiler veya yetkililerce araştırılmasını istiyorum" dedi.Mahalle sakinlerinden Hüseyin Koyuncu da (58) "Mezar ile evim arasında 50 metre var. Yıllardan beridir sormadık insan kalmadı. Bir gelin mezarı var diye söyleniyor. Kesin bir şey söyleyen yok. Mahallemizde oturan yaşlılara sordum. Hiçbiri kesin bir şey söyleyemiyor. Bir gelin var diye söylenti var" diye konuştu.MEZAR 2 ASIRLIK, 2 FARKLI RİVAYET VAR

İnegöl Belediyesi yetkilileri de söz konusu yerde bir mezar olduğunu, ancak kimin gömülü bulunduğunun bilinmediğini belirtti. Halk arasında 'gelin mezarı' olarak bilinen mezarın 2 asırlık olduğunu ve 2 farklı rivayet bulunduğunu ifade eden yetkililer, bunlardan birinin 'Kızı sevdiğine değil; başka birine vermişler. Kızın sevdiği de gelmiş hem damadı hem de kızı vurmuş. Kız da o bölgeye defnedilmiş', bir diğerinin ise sosyal medyada da paylaşıldığı gibi 'Gelin evlendiği akşam vefat etmiş ve defnedilmiş' olduğunu söyledi. Yetkililer, mahallenin yaşlılarına göre ise bunun bir şehir efsanesinden ibaret olduğunu dile getirdi.


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Kaynak: DHA

İnegöl Belediyesi, Türkiye, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Gizemli mezar' ilçeyi ikiye böldü; video 9,6 milyon izlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Gizemli mezar' ilçeyi ikiye böldü; video 9,6 milyon izlendi - Son Dakika
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