Gizemli ölüm! Kapının arkadan güçlendirildiği odada yanmış cansız beden bulundu - Son Dakika

Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 70265 Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında meydana gelen olayda, Ahmet U.'nun evinde bugün saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Evden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAPI AÇILMASIN DİYE ARKADAN GÜÇLENDİRİLMİŞ

İtfaiye ekibi, yatak odasını saran yangını kapının kırılan camlarından tazyikli su sıkarak müdahale edip kısa sürede söndürdü. Ekipler kapıyı açıp soğutma çalışması yapmak istediğinde ise kapının arkasında eşya konulduğunu fark etti. Kapıyı açmak için uğraşan ekipler kısa süre sonra açarak içeri girdi.

YANMIŞ CANSIZ BEDEN BULUNDU

Ekipler soğutma çalışması yaptıktan sonra yatak üzerinde bir kişinin yanmış cansız bedenini buldu. Yanan kişinin evde tek başına yaşayan Ahmet U. olduğu anlaşıldı. Yangının sebebinin detaylı rapordan sonra ortaya çıkacağı öğrenildi.

İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?

Polis kapının arkasında da eşyaların olmasından dolayı şahsın kendi kendini yakarak intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor. Ayrıca şahsın dün akşam ev sahibi ile evden çıkıp çıkmama konusunda tartıştığı öne sürüldü. Ahmet U.'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.