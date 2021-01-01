'Gizemli Şehir' Afyonkarahisar hiç bu kadar sessiz olmadı - Son Dakika

'Gizemli Şehir' Afyonkarahisar hiç bu kadar sessiz olmadı

01.01.2021 11:03

'Gizemli Şehir' Afyonkarahisar hiç bu kadar sessiz olmadı Afyonkarahisar'da yeni yılın ilk güneşi tarih ve sessizliğin üzerine böyle doğdu Afyonkarahisar tarihi sokaklarında sessizlik hakim oldu Afyonkarahisar yeni yılın ilk günü korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa...

'Gizemli Şehir' Afyonkarahisar hiç bu kadar sessiz olmadı

Afyonkarahisar'da yeni yılın ilk güneşi tarih ve sessizliğin üzerine böyle doğdu

Afyonkarahisar tarihi sokaklarında sessizlik hakim oldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar yeni yılın ilk günü korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle adeta sessizliğe gömüldü. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in 'gizemli şehir' olarak adlandırdığı kent sessiz sokakları ile adeta bu tabire uyduğunu gösterdi.

Tüm yurtta uygulanan ve yılbaşını da kapsayan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Afyonkarahisar'da da devam ediyor. Korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile 80 saat sürecek ve 4 Ocak Pazartesi sabah 05.00'da son bulacak sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde kentte sessizlik hakim oldu. Yeni yılın ilk günü kısıtlama gölgesinde giren Afyonkarahisar günün aydınlanması ile adeta terk edilmiş bir şehir görünümüne büründü. Kentin tarihi konakları ile ünlü Karahisar Kalesi'nin eteklerinde kurulu Yukarı Pazar ve Tacı Ahmet mahalleri boş kalırken, görüntüsü ile tarihi film setlerini aratmadı.

Vali Gökmen Çiçek'in tarihi geçmişi ve zenginliğinden dolayı her fırsatta gizemli şehir olarak adlandırdığı Afyonkarahisar kısıtlamada ki sessizliği ile adeta bu sözün hakkını verdiğini gösterdi.

İhlas Haber Ajansı kameramanlarının havadan drone ile görüntülediği sessiz sokaklar ise seyrine doyumsuz manzaraların ortaya çıkardı.

Öte yandan, kentte kısıtlamanın sorunsuz bir şekilde uygulanması için polis ekipleri yoğun uğraş veriyor.

'Gizemli Şehir' Afyonkarahisar hiç bu kadar sessiz olmadı
'Gizemli Şehir' Afyonkarahisar hiç bu kadar sessiz olmadı
'Gizemli Şehir' Afyonkarahisar hiç bu kadar sessiz olmadı
'Gizemli Şehir' Afyonkarahisar hiç bu kadar sessiz olmadı
'Gizemli Şehir' Afyonkarahisar hiç bu kadar sessiz olmadı
'Gizemli Şehir' Afyonkarahisar hiç bu kadar sessiz olmadı

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Karahisar, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Gizemli Şehir' Afyonkarahisar hiç bu kadar sessiz olmadı - Son Dakika


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