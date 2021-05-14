Gizemli yolu ve efsaneleriyle meşhur Abdurrahman Gazi Türbesi bu bayram boş kaldı - Son Dakika

Gizemli yolu ve efsaneleriyle meşhur Abdurrahman Gazi Türbesi bu bayram boş kaldı

14.05.2021 12:05

Gizemli yolu ve efsaneleriyle meşhur Abdurrahman Gazi Türbesi bu bayram boş kaldı Erzurum'da her Ramazan Bayramında ziyaretçi akınına uğrayan önündeki gizemli yolu ve efsaneleriyle meşhur olan Abdurrahman Gazi Türbesi bu yıl boş kaldı.

Gizemli yolu ve efsaneleriyle meşhur Abdurrahman Gazi Türbesi bu bayram boş kaldı

ERZURUM - Erzurum'da her Ramazan Bayramında ziyaretçi akınına uğrayan önündeki gizemli yolu ve efsaneleriyle meşhur olan Abdurrahman Gazi Türbesi bu yıl boş kaldı. Kapanmadan dolayı ziyaretçi alınmayan türbe son yıllardaki en sakin bayramlarından birisini yaşıyor.

Erzurumluların manevi değeri olan kentte en fazla ilgi gören tarihi mekanların başında gelen Abdurrahman Gazi Türbesinde bu bayram sessizlik hüküm sürüyor. Türbe kent merkezinin 2,5 kilometre güneydoğusunda Palandöken Dağı'nın eteklerinde bulunuyor. Sahabe olarak tanınan Abdurrahman Gazi aynı zamanda son peygamber Hz. Muhammed'in sancaktarlığını da yaptığına inanılıyor. Bir tekke zaviye ile birlikte 16'ncı yüzyıldan bu yana ziyaret edilen türbe, 1796 yılında Erzurum Valisi Yusuf Ziya Paşa'nın eşi Ayşe Hanım tarafından yaptırılırken, yanına bir de cami ilave edildiği görülüyor. Türbenin giriş kapısı üzerinde bulunan 1796 tarihli kitabe, Hattat Salim tarafından yazılırken türbe içerisinde 4.85 metre boyunda Abdurrahman Gazi Hazretleri'nin makamı bulunuyor.

Abdurrahman Gazi Türbesi Erzurumlular tarafından hemen hemen her gün yoğun ziyaretçi akınına uğrarken. Özellikle Ramazan'da ve bayramlarda oldukça fazla ilgi görüyor. Fakat bu yıl korona virüsü nedeniyle ülke genelinde uygulanan kapanmadan dolayı türbe sessizliğini koruyor.

Türbe ayrıca en çok efsaneleriyle tanınıyor. Efsaneye göre, Hazreti Peygamber'in İslam Orduları Erzurum'u fethederken, Sancaktarı Abdurrahman Gazi'nin kellesi bir düşman kılıcı ile koparılır ve yere düşer. Kellesini koltuğuna alan Abdurrahman Gazi elinde bulunan İslam'ın Sancağı'nı Palandöken'in en yüce noktasına dikmek üzere dağ yokuşunda koşmaya başlar. Kellesi koltuğunda, sancağı elinde olan Abdurrahman Gazi Palandöken Dağındaki 'Şığvaler' mevkine gelince dağda bulunan çobanlar evvela dona kalırlar, sonra biri dayanamayıp: " Bakın şuraya, askerin kellesi koltuğunda dağa doğru koşuyor" diye bağırmaya başlar. Abdurrahman Gazi ise bunu duyunca olduğu yere düşer kalır.

Palandöken'in Şığvaler tepesi denilen Sultan Sekisi yamaçlarında ruhunu teslim ederken ona kavuşmaya çalışan kardeşi de Türbe Deresinde aynı anda şehadete erişir. Her iki kardeş Erzurum halkı tarafından ruhlarını teslim ettikleri yerde defnedilir. O tarihten sonra da Abdurrahman Gazi'nin kabri Erzurum için büyük bir ziyaret merkezi olur.

Diğer bir efsanede ise kente eskiden gelen memurlar Abdurrahman Gazi Türbesini ziyaret ederseler bir daha yolları Erzurum'a düşmüyor. Ziyaret etmeyip giden memurların ise tekrar bir gün Erzurum'a geri geliyorlar. Bu efsane yıllar sonra Erzurum'a gelip türbeyi ziyaret etmeyen herkesin bir gün yine Erzurum'a geri geleceğine dönüşüyor.

Ayrıca türbenin yamacında bulunan yol ise yıllardır gizemli yol olarak anılıyor. Yokuşu çıkmak isteyen araçlar kontak kapatıp araçlarını boşa alınca araç kendiliğinden yokuşu tırmanmaya başlıyor. Kimilerine göre fizik kurallarına aykırı olan bu durum göz yanılması olurken kimilerine göre ise türbenin maneviyatına bağlanılıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Araştırmacı- Yazar Abdurrahman Zeynal, Abdurrahman Gazi'nin Erzurum adına çok önemli bir yerde olduğunu ifade ederek, "Bilinen en büyük efsane Abdurrahman Gazinin kellesini taşımasıdır. Savaşta kellesini kaybeden Abdurrahman Gazi onu eline alıp dağa tırmanmaya başlıyor. Çoban görüyor ve bağırıyor. Sonrasında tılsım bozuluyor ve Abdurrahman Gazi orada şehit oluyor. Mezarı buraya yapılıyor. Erzurum'un tarihi tapusu böyle tecelli ediliyor. O günden sonra Erzurum Müslümanların elinde kalıyor." dedi.

Zeynal, ayrıca coğrafyaların vatan olması için efsanelere ve hikayelere ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bir şehrin bir coğrafyanın vatan olabilmesi için o bölgeyle ilgili efsanelerin olması lazım, o şehirle ilgili masalların, hikayelerin ve yaşanmışlıkların olması lazım. Diğer bir efsaneye göre kente eskiden gelen memurlar Abdurahman Gazi Türbesini ziyaret ederseler bir daha yolları Erzurum'a düşmüyor. Ziyaret etmeyip giden memurların ise tekrar bir gün Erzurum'a geri geliyorlar. Bu efsane yıllar sonra Erzurum'a gelip türbeyi ziyaret etmeyen herkesin bir gün yine Erzurum'a geri geleceğine dönüşüyor. Bu kulaktan kulağa fısıldanan rivayetler bize böyle bir geleneği hatırlatıyor" dedi.

Gizemli yolu ve efsaneleriyle meşhur Abdurrahman Gazi Türbesi bu bayram boş kaldı
Gizemli yolu ve efsaneleriyle meşhur Abdurrahman Gazi Türbesi bu bayram boş kaldı
Gizemli yolu ve efsaneleriyle meşhur Abdurrahman Gazi Türbesi bu bayram boş kaldı
Gizemli yolu ve efsaneleriyle meşhur Abdurrahman Gazi Türbesi bu bayram boş kaldı

Abdurrahman Gazi Türbesi, Erzurum, Bayram, Gazi, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Gizemli yolu ve efsaneleriyle meşhur Abdurrahman Gazi Türbesi bu bayram boş kaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tartışmalı WhatsApp sözleşmesi için son gün yarın! Tartışmalı WhatsApp sözleşmesi için son gün yarın! "Korona var öpme" klibi çeken ünlü türkücü Aydın Aydın, salgından kaçamadı Tepki çeken gözaltı görüntüsüyle ilgili Fatih Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi: Görevli personel hakkında idari soruşturma başladı Tepki çeken gözaltı görüntüsüyle ilgili Fatih Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi: Görevli personel hakkında idari soruşturma başladı ABD'de hayrete düşüren olay! 2 yaşındaki bir çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu ABD'de hayrete düşüren olay! 2 yaşındaki bir çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak "Gazze'ye kara harekatı başlattık" diye İsrail ordusu, geri adım attı: Teyit edemeyiz İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler

Son Dakika Haberleri
12:43 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 498 lira seviyesinden işlem görüyor
12:39 Tartışmalı WhatsApp sözleşmesi için son gün yarın!
12:32 Mesut Özil formalı çocuk, zalim İsrail'e kırmızı kart gösterdi
12:11 "Korona var öpme" klibi çeken ünlü türkücü Aydın Aydın, salgından kaçamadı
12:09 Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı: Saldırıların durdurulması için uluslararası toplumu İsrail'e karşı süratle harekete geçmeye davet ediyoruz
12:07 Milli takıma Avrupa'nın 15 kulübünden futbolcu katılması heyecan yarattı
11:34 16 yaşındaki evlat babasını pompalı tüfekle öldürüp, kendisini şu sözlerle savundu: Sürekli arkadaşlarıma karışıyordu
11:27 Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'ye gidecek kadroyu bildirdi
11:26 ABD'de hayrete düşüren olay! 2 yaşındaki bir çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu
11:20 Nefes kesen sezon bitiyor! Süper Lig'de yarınki maçlarla son düşen ve şampiyon belli oluyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 498 lira seviyesinden işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 498 lira seviyesinden işlem görüyor         
12:44
Mesut Özil formalı çocuk, zalim İsrail'e kırmızı kart gösterdi Mesut Özil formalı çocuk, zalim İsrail'e kırmızı kart gösterdi         
12:32
Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı: Saldırıların durdurulması için uluslararası toplumu İsrail'e karşı süratle harekete geçmeye davet ediyoruz Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı: Saldırıların durdurulması için uluslararası toplumu İsrail'e karşı süratle harekete geçmeye davet ediyoruz         
12:10
Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'ye gidecek kadroyu bildirdi Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'ye gidecek kadroyu bildirdi         
11:27
8-0 skorlu olaylı 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsane futbolcuları birbiriyle atıştı 8-0 skorlu olaylı 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsane futbolcuları birbiriyle atıştı         
10:55
Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi! Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi!         
10:16
Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak         
09:53
BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı         
09:10
İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı         
22:00
ABD'de tamamen aşılanmış kişiler maske ve mesafe kurallından muaf olacak ABD'de tamamen aşılanmış kişiler maske ve mesafe kurallından muaf olacak         
21:43
Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek         
19:18
Defne Samyeli'nin Defne Samyeli'nin "Yaza hazırız" paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
18:08
Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü         
17:49
Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz! Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz!         
16:54
"Harvard mezunuyum" diyen Nusret Gökçe'nin hikayesi çok başka çıktı         
15:54
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu         
15:36
Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2021 12:50:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gizemli yolu ve efsaneleriyle meşhur Abdurrahman Gazi Türbesi bu bayram boş kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement