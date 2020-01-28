Gizlediği silahı polisin gözünden kaçmadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gizlediği silahı polisin gözünden kaçmadı - Son Dakika

Gizlediği silahı polisin gözünden kaçmadı

6 saat önce

Eskişehir'de, şüphe üzerine durdurulan şahsın, kurtulmak için üzerindeki silahı yanındaki arkadaşına vermesi polisin gözünden kaçmadı.

Gizlediği silahı polisin gözünden kaçmadı, System.String[]

Eskişehir'de, şüphe üzerine durdurulan şahsın, kurtulmak için üzerindeki silahı yanındaki arkadaşına vermesi polisin gözünden kaçmadı.


Edinilen bilgilere göre olay, İstiklal mahallesinde dün gece saat 00.45 sularında meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Ekipleri, Porsuk bulvarında şüphe üzerinde İ.Ö. (25) adlı şahsı durdurdu. Şahıs, üzerinin aranmasına müsaade etmeyerek kaçmak için güvenlik güçlerini oyalamaya çalıştı. Şahıs köprü önünde yakalandığı sırada pantolonundan çıkardığı ruhsatsız tabancayı yanında bulunan B.K.'ya vererek kaçırmasını istedi. Şahıs tabancayı alarak kaçmaya çalıştığı esnada yakaladı. Ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 7 adet fişek muhafaza altına alınırken, gözaltını alanın şüpheliler hakkında 6136 SKM Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun Kapsamında inceleme ve soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Porsuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:14 Kaynak: İHA
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