Gizli alfabesi çözülen fuhuş çetesine darbe - Son Dakika

Gizli alfabesi çözülen fuhuş çetesine darbe

Bursa'da 'Klent - Çapa' isimli fuhuş operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

Bursa'da fuhuş çetesi çökeltildi, 13 kişi gözaltına alındı

BURSA - Bursa'da yurt dışından kaçak yollarla getirilen bir çoğu Kazakistan uyruklu genç kadının bulunduğu, örgüt içerisinde Klent (Müşteri)-Çapa (Kadın) kodlarıyla haberleşen fuhuş çetesi lideri ve beraberinde 12 kişi gözaltına alındı. Şafak vakti drone destekli yapılan operasyonda yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bursa Gemlik İlçe Cumhuriyet Savcısının talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bursa merkezli yapılan operasyonda, İstanbul, Antalya ve Muş illerinde ekipler drone destekli şafak vakti Klent - Çapa isimli operasyonda şüphelilerin ikamet ettiği bina ve çevreleri abluka altına alındı. Özel Harekat ekipleri tarafından koç başlarıyla kırılan kapıların ardından 13 kişi etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Yapılan operasyon sonucu çete lideri 14 ayrı suçtan sabıkası bulunan 43 yaşındaki P.E., 12 adet suç kaydı bulunan 51 yaşında Ü.Ç., 16 adet suç kaydı bulunan 38 yaşındaki M.A., 2 adet suç kaydı bulunan 42 yaşındaki S.G., 6 adet suç kaydı bulunan 39 yaşındaki C.M., 1 adet suç kaydı bulunan 36 yaşındaki Y.Ş., 2 adet suç kaydı bulunan 48 yaşındaki M.A., 32 yaşındaki H.E., 4 adet suç kaydı bulunan 50 yaşındaki M.E., 12 adet suç kaydı bulunan 27 yaşındaki O.Ç., 19 adet suç kaydı bulunan 41 yaşındaki C.T., 7 adet suç kaydı bulunan 29 yaşındaki Ü.Ş. ve Kazakistan uyruklu 40 yaşındaki Z.B. isimli kadın gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ise 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 7 bin 605 lira, 11 bin Kazakistan Tengesi ve 58 bin Özbekistan Somu, 213 adet tabanca ve tüfek fişeği, 28 adet uyuşturucu hap, fuhuştan elde edilen kazançların kayıt edildiği ajandalar, 7 adet fuhuş yaptırdıkları kadınlara ait pasaport, 1 adet laptop ve 18 adet cep telefonu ele geçirildi.

Fuhuş yaptırıldığı tespit edilen yabancı uyruklu 16 mağdur kadından 6'sı operasyon sonucu kurtarılırken, 10 kadının ise kaçtığı tespit edildi. Operasyon aşamasında kurtarılan 6 mağdur kadının İl Göç İdaresine teslim edildiği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 13 kişi adliyeye sevk edildi.