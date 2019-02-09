Gizli Başladığı Antrenmanlara Kaçak Bindiği Toplu Taşıma ile Giderdi: Kimsesiz Çocuklar Yurdundan...

KÜÇÜK kardeşi Metin ile birlikte kimsesiz çocuklar yurduna verildiğinde henüz 7 yaşındaydı.

KÜÇÜK kardeşi Metin ile birlikte kimsesiz çocuklar yurduna verildiğinde henüz 7 yaşındaydı. Ailesindeki problemler nedeniyle gençlik dairesi Kerim ile 5 yaşındaki Metin'i korumak amacıyla kimsesiz çocuklar yurduna yerleştirdi. Anne ve babasız büyüyen Kerim, bir yandan okula giderken bir yandan da zorluklarla mücadele etmek için boksa başladı. Amacı hem kendisini hem de kardeşini korumaktı.



34 MAÇIN 30'UNU KAZANDI



Önceleri yurt sorumlularından gizli antrenmanlara gitti. Antrenmana gitmek için metro bileti alacak parası olmayınca taşıtlara kaçak binmeye başladı. Sık sık yakalanınca antrenmanlara gidemez oldu. Kaçak olarak otobüs ve metroya bindiğini öğrenen yurt görevlilerinin de azarlarını işitti. Antrenmanlara gidemez oldu. Kerim'de büyük yetenek gören boks antrenörü yurda gelip yöneticileri ikna etti. Kerdim de kendisine güvenenleri mahcup etmedi. 17 yaşına kadar yaptığı tüm maçları kazandı. Leverkusen takımına geçti. Bundesliga'da dövüştü. Ardından profesyonel oldu. Profesyonel olarak 34 kez ringe çıktı. 30'unu kazandı.



HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU



Şimdilerde 27 yaşında olan Kerim, dört yıldır Kafes Sporu olarak bilinen Karma Dövüş Sanatları (MMA) yapıyor. Önce Alman rakiplerini yenerek ülkenin bir numarası oldu. Son bir yıl içinde Polonya, İtalya ve Fransa şampiyonlarını de yendi. Sıralamada Avrupa'da bir numaraya yerleşti. Bundan sonra MMA Şampiyonlar Ligi'nde bundan sonra dövüşecek. Amacı dünya şampiyonu olmak.



BOKSLA MUTLU OLDUĞUMU GÖRDÜM



Çocukluğunun dramla geçtiğini anlatan Kerim "Babamın hataları yüzünden çocuk yurdunda büyüdüm. Orada ne şartlara yaşadığımı anlatmak istemiyorum. Ama çok zordu. Kardeşim Metin 12 yaşında boksa başladı. Onun başlamasıyla ben de başladım. Amacım hem kardeşimi hem de kendimi korumaktı. Yurt yöneticileri boksa yapmama izin vermiyordu. Onlardan gizi gidiyordum. Boksla mutlu olduğumu gördüm. Yurttaki sıkıntılarımı unutuyordum. Param olmadığı için antrenmanlara gidebilmek için toplu taşıma araçlarına bilet almadan biniyordum. Hocamın büyük desteğiyle zorlukları aştım" dedi.



4 YILDIR MAÇ KAYBETMEDİ



Almanya'da doğup büyüyen Kerim "Ama Türk bayrağıyla Türkiye adına dövüşüyorum. Bundan sonraki maçlarıma da sırtımda Türk bayrağıyla çıkacağım. Asıl hedefim dünya şampiyonluğu final maçını Türkiye'de yapmak. En son Köln'de dövüştüm. Binlerce seyirci vardı. Özellikle Türklerin bana desteği büyüktü. Yurtta büyüdüğüm için çok iyi Türkçe konuşamıyorum. Geleneklerimizi tanımak için geçen yıl memleketim Kahramanmaraş'a gittim. Çok sevdim. Sık sık Antalya'ya gidiyorum" dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Yeni Doğan Bebeğini Öldürdü

Son Dakika! Erdoğan'ın Katıldığı Cenazede Dikkat Çeken Anlar

Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Tüm Felaketleri Kapsayacak Şekilde Ödeme Yapılacak

Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Sinyali: Kesinlikle Uygulayacağız