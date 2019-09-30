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Gizli Bir Yaşam Filmi

46 dakika önce

Gizli Bir Yaşam filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Gizli Bir Yaşam filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Terrence Malick'in yazıp yönettiği A Hidden Life, Avusturyalı Franz Jägerstätter'ın gerçek hayatından esinleniyor. II Dünya Savaşı’nda yaşananların ardından Naziler için savaşmayı reddeden ve bu yüzden de 1943 yılında idam edilen Franz Jägerstätter'e August Diehl hayat veriyor.

Yönetmen: Terrence Malick

Senaryo: Terrence Malick

Oyuncular: August Diehl, Valerie Pachner, Michael Nyqvist, Matthias Schoenaerts, Jürgen Prochnow, Bruno Ganz, Alexander Fehling, Ulrich Matthes, Karl Markovics, Franz Rogowski, Tobias Moretti, Martin Wuttke , Max Mauff, Johan Leysen

Filmin Türü: Biyografi

Orijinal Adı: A Hidden Life

Yapımcı Firma: 20th Century Fox

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Almanya, ABD

Orijinal Dili: Almanca, İngilizce

Filmin Süresi: 173 dk.

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 03.01.2020


Gizli Bir Yaşam Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Terrence Malick, August Diehl, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:54 Kaynak: InterSinema.com
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