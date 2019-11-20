Son Dakika Haberleri: Gizli bölmede gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi
Son Dakika Güncel Gizli bölmede gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi - Son Dakika

Gizli bölmede gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi

6 saat önce

Eskişehir'de gümrük kaçağı ürün satışı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gizli bölmede gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi, System.String[]

Eskişehir'de gümrük kaçağı ürün satışı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde arama yapan ekipler, gizli bölmede ve depo olarak kullanılan alanda 130 sigara tabakası, 4 bin 228 paket ellişer gramlık bandrolsüz tütün, 365 paket ellişer gramlık bandrolsüz pipo tütünü, 20 bin 200 bandrolsüz makaron, 3 bin 246 paket sigara sarma kağıdı, 10 kutu tütün taşı, 33 bin 780 paket sigara filtresi, 42 paket nargile tütünü, 12 şişe sigara likidi, 8 içki matarası, 64 sigara tabakası kılıfı, 50 bin 200 sarılmış sigara, 83 kilo kıyılmış tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:34 Kaynak: AA
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