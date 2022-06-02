Gizli borularla dereye atık boşaltılmasına soruşturma - Son Dakika
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Gizli borularla dereye atık boşaltılmasına soruşturma

02.06.2022 14:37
Gizli borularla dereye atık boşaltılmasına soruşturma

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, toprak ve çalılarla gizledikleri borularla atıklarını dereye boşalttığı tespit edilen besi çiftliği sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, toprak ve çalılarla gizledikleri borularla atıklarını dereye boşalttığı tespit edilen besi çiftliği sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Gölcük'teki denetimler sırasında, besi çiftliğinde toprak ve çalılarla gizlenen borular tespit etti. Ekipler, çiftlikteki atıkların bu borularla üzerinde içme su tesisi de bulunan Beyoğlu Deresi'ne boşaltıldığını belirledi. Savcılıktan alınan izinle besi çiftliği sahipleri hakkında 'çevreyi kasten kirletmek' suçundan adli işlem başlatıldı.


Gizli borularla dereye atık boşaltılmasına soruşturma
Gizli borularla dereye atık boşaltılmasına soruşturma
Gizli borularla dereye atık boşaltılmasına soruşturma
YORUMLAR
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Kocaeli'de atıkları dereye döken besi çiftliği hakkında adli işlem başlatıldı Kocaeli'de atıkları dereye döken besi çiftliği hakkında adli işlem başlatıldı Bu görüntüler Türkiye'nin içini ısıtacak Bu görüntüler Türkiye'nin içini ısıtacak
Kaynak: DHA

Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gizli borularla dereye atık boşaltılmasına soruşturma - Son Dakika


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