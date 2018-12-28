Gizli Buzlanma Kaza Getirdi: 1 Yaralı
43 dakika önce
Kocaeli'nin Körfez ilçesi D-100 karayolunda oluşan gizli buzlanma sonucu kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kocaeli
'nin Körfez
ilçesi D-100 karayolunda oluşan gizli buzlanma sonucu kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesine D-100 karayolu Hereke
mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre D100 karayolu İstanbul
istikametine seyir halinde olan Şaban Y. idaresindeki 34 VR 0810 plakalı otomobil, yolda oluşan gizli buzlanmadan dolayı sürücünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarparak durabildi. Kaza yapan araçta büyük hasar meydana gelirken, sürücü ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:10 Kaynak: İHA
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