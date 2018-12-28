Son Dakika Haberleri: Gizli Buzlanma Kaza Getirdi: 1 Yaralı

Gizli Buzlanma Kaza Getirdi: 1 Yaralı

43 dakika önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesi D-100 karayolunda oluşan gizli buzlanma sonucu kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Gizli Buzlanma Kaza Getirdi: 1 Yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin Körfez ilçesi D-100 karayolunda oluşan gizli buzlanma sonucu kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesine D-100 karayolu Hereke mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre D100 karayolu İstanbul istikametine seyir halinde olan Şaban Y. idaresindeki 34 VR 0810 plakalı otomobil, yolda oluşan gizli buzlanmadan dolayı sürücünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarparak durabildi. Kaza yapan araçta büyük hasar meydana gelirken, sürücü ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:10 Kaynak: İHA

Körfez, Kocaeli, 3. Sayfa
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