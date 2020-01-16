Gizli buzlanma kaza getirdi - Son Dakika

Eskişehir Mahmudiye-Çiftler karayolu yolu arasında oluşan gizli buzlanma sebebiyle maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.



Eskişehir'de hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sebebiyle yaşanan buzlanma ve sis, kazaları da beraberinde getirdi. Mahmudiye- Çifteler yolu arasında bulunan bir kavşaktan dönmek isteyen bir otomobile, diğer bir otomobil gizli buzlanma sebebiyle kayarak çarptı. Aynı istikamette gelen üçüncü bir aracın da kazaya karışması maddi hasar meydana getirdi. Gerçekeleşen kazada can kaybı olmazken, ekipler yaşanabilecek gizli buzlanma ve oluşabilecek başka kazalar konusunda sürücülere uyarılarda bulundu. - ESKİŞEHİR