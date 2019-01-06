Son Dakika Haberleri: Gizli Buzlanma Kaza Getirdi; 3'ü Çocuk, 6 Kişi Yaralandı

Gizli Buzlanma Kaza Getirdi; 3'ü Çocuk, 6 Kişi Yaralandı

1 saat önce

Gizli buzlanma kaza getirdi; 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandıDÜZCE - Düzce - Zonguldak D-655 Karayolu'nda gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, ışıklarda bekleyen otomobile çarptı.

Gizli buzlanma kaza getirdi; 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı

DÜZCE - Düzce - Zonguldak D-655 Karayolu'nda gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, ışıklarda bekleyen otomobile çarptı. Kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza; akşam saatlerinde Düzce - Zonguldak D-655 Karayolu Üniversite sapağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Zonguldak'tan Düzce istikametine gitmekte olan Ergün S.'ın kullandığı 34 NJD 50 plakalı otomobil, sabah saatlerinde başlayan kar ve havanın eksi derecelere kadar düşmesi nedeniyle yolda oluşan gizli buzlanmadan dolayı kırmızı ışıkta duramayarak ışıklarda bekleyen Ercan A.'nın kullandığı 81 BL 395 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 150 metre sürüklenen otomobil, yan yola girerek durabildi. Kazada otomobil sürücüleri Ergün S. ve Ercan A. ile anne Selma A. ve çocukları Selimnur, Doğukan, Semih A. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ise araçlarda bulunan LPG nedeniyle sızan gazı önlemek için dakikalarca çaba harcadı. İtfaiye ekipleri araçlardan sızan gazı kestikten sonra olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:05 Kaynak: İHA

Düzce, 3. Sayfa
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