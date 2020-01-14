Gizli buzlanma kazaya neden oldu: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gizli buzlanma kazaya neden oldu: 1 ölü - Son Dakika

Gizli buzlanma kazaya neden oldu: 1 ölü

6 saat önce

Giresun'un Dereli ilçesinde karlı ve buzlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla birlikte 130 metre uçuruma yuvarlandı.

Gizli buzlanma kazaya neden oldu: 1 ölü, System.String[]

Giresun'un Dereli ilçesinde karlı ve buzlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla birlikte 130 metre uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, ilçeye bağlı Kümbet köyü Kuruobuz mevkiinde meydana geldi. Alından bilgilere göre, Muhammet Kürşat Dabak idaresindeki 28 DE 455 plakalı araç Kümbet Çarşı merkezinden Uzundere köyü istikametine ilerlediği sırada yolun karlı ve buzlu olması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek 130 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaza sonrası araçtan bilinci kapalı şekilde çıkartılan sürücü Dabak, gelen 112 ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili incelemem başlatıldı. - GİRESUN

Giresun, Kümbet, Dereli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:30 Kaynak: İHA
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