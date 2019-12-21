Gizli buzlanma kazaya sebep oldu: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gizli buzlanma kazaya sebep oldu: 6 yaralı - Son Dakika

Gizli buzlanma kazaya sebep oldu: 6 yaralı

6 saat önce

Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 6 kişinin yaralandı.

Gizli buzlanma kazaya sebep oldu: 6 yaralı, System.String[]

Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 6 kişinin yaralandı.


Kaza, Nurdağı-Gaziantep karayolunun 20. Kilometresi Akyokuş Mevki'inde M.Y. yönetimindeki 27 TN 985 plakalı minibüs gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Araçta bulunan M.Y., B.E., Y.G., M.B. hafif yaralanırken H.A. ve S.T. başından aldığı darbe sonucu ağır yaralandı. Durumu ağır olan H.A. ve S.T. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Nurdağı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:52 Kaynak: İHA
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