Gizli buzlanma kazaya yol açtı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gizli buzlanma kazaya yol açtı: 1 yaralı - Son Dakika

Gizli buzlanma kazaya yol açtı: 1 yaralı

38 dakika önce

Samsun'un Terme ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Gizli buzlanma kazaya yol açtı: 1 yaralı, System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.


Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun- Ordu kara yolunda 55 KR 012 plakalı otomobil ile seyir etmekte olan sürücüsü Sadık Gökcen O., kara yolundaki gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil aynı istikamette hareket eden Zümrüt A.'nın kontrolündeki 55 KY 068 plakalı otomobil ile çarpıştı.


Kazada, 55 KY 068 plakalı otomobilde bulunan sürücü Zümrüt A.'nın kızı hafif yaralandı. Yaralı çocuk 112 Acil Servis ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SAMSUN

Samsun, Terme, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:46 Kaynak: İHA
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