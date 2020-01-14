Gizli buzlanma kazaya yol açtı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gizli buzlanma kazaya yol açtı: 3 yaralı - Son Dakika

Gizli buzlanma kazaya yol açtı: 3 yaralı

6 saat önce

MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kayan kamyonetin duvara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Gizli buzlanma kazaya yol açtı: 3 yaralı, System.String[]
MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kayan kamyonetin duvara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Yatağan-Kavaklıdere karayolu Tilkiler mevkisinde meydana geldi. Serkan Harman (37), yoldaki buzlanma nedeniyle yönetimindeki 48 YG 353 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yol kenarındaki duvara çarptı. Sürücü Harman ile birlikte kazada Uğur Şahin (27) ve Melih Topal (19) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Muğla
Kavaklıdere, Yatağan, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:40 Kaynak: DHA
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