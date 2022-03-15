GİZLİ BUZLANMA NEDENİYLE AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI 2 ÖLÜ - Son Dakika
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GİZLİ BUZLANMA NEDENİYLE AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI 2 ÖLÜ

15.03.2022 08:45

BURSA'da gizli buzlanma ve aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, ağaçlara çarparak takla attı.

BURSA'da gizli buzlanma ve aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, ağaçlara çarparak takla attı. 50 metre savrulan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Nilüfer ilçesi, Yüzüncüyıl Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Bursa'dan İzmir'e giden Hicret Er idaresindeki 34 RK 6207 plakalı otomobil, iddiaya göre gizli buzlanma ve aşırı hızın etkisiyle kontrolden çıktı. Kaldırıma ve ağaçlara çarpan otomobil, takla attı. 50 metre savrulan araçtaki 2 kişi, bulundukları yere sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücü Er ve yanındaki Serdar Demir'i (39) kurtarmak için çalışma başlattı. Otomobilin kapıları kesilerek çıkartılan Er ile Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GİZLİ BUZLANMA NEDENİYLE AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI 2 ÖLÜ
GİZLİ BUZLANMA NEDENİYLE AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI 2 ÖLÜ
GİZLİ BUZLANMA NEDENİYLE AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI 2 ÖLÜ

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Son dakika! Bursa'da otomobil taklalar atarak 50 metre sürüklendi : 2 ölü Son dakika! Bursa'da otomobil taklalar atarak 50 metre sürüklendi : 2 ölü Ağaca çarpıp taklalar atan otomobildeki iki kişi öldü Ağaca çarpıp taklalar atan otomobildeki iki kişi öldü

Otomobil, Bursa, İzmir, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GİZLİ BUZLANMA NEDENİYLE AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI 2 ÖLÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: GİZLİ BUZLANMA NEDENİYLE AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI 2 ÖLÜ - Son Dakika
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