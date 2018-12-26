Gizli Buzlanma Olduğu İddia Edilen Yolda Minibüs Takla Attı
1 saat önce
Başakşehir'de gizli buzlanma olduğu iddia edilen yolda bir minibüs takla atıp yan yattı.
Başakşehir
'de gizli buzlanma olduğu iddia edilen yolda bir minibüs takla atıp yan yattı. Minibüs içinde sıkışan sürücü vatandaşlar tarafından kurtarılırken, itfaiye ekipleri araçtan sızan benzin nedeniyle yolda topraklama çalışması yaptı.
Kaza, 12.30 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 KB 8370 plakalı minibüsün sürücüsü seyir halindeyken gizli buzlanma sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, yol kenarında bulunan toprak birikintisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan minibüs yan yattı. Durumu gören vatandaşlar sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Çevrede bulunan vatandaşlar minibüs içinde sıkışan sürücüyü kendi imkanlarıyla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Polis
ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, itfaiye ekipleri yan yatan minibüsten sızan benzin nedeniyle topraklama çalışması yaptı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:43 Kaynak: İHA
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