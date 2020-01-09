Gizli buzlanma zincirleme kazaya neden oldu: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gizli buzlanma zincirleme kazaya neden oldu: 6 yaralı - Son Dakika

Gizli buzlanma zincirleme kazaya neden oldu: 6 yaralı

6 saat önce

Tokat'ta gizli buzlanma nedeniyle 7 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Gizli buzlanma zincirleme kazaya neden oldu: 6 yaralı, System.String[]

Tokat'ta gizli buzlanma nedeniyle 7 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Tokat- Sivas karayolu 20. kilometresinde rüzgarlı hava ile birlikte sıcaklıkların eksi değerlere düşmesi sonucu yolda buzlanma meydana geldi. Bir otomobil sürücüsünün gizli buzlanma nedeniyle kaza yapması sonucu arkadan gelen başka bir otomobille pikap kazaya karıştı. Kazayı gören diğer araçlarında ani fren yapmaları sonu 4 otomobil diğer kazanın olduğu yere 20 metre uzakta bir birine çarptı. Araçlar hurdaya dönerken yaralanan 6 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tokat'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Trafik ekipleri ise olası kazalara karşı yolda önlem alırken Karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından bir süre trafiğe kapanan yol ulaşıma açıldı. - TOKAT

Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:24 Kaynak: İHA
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