Gizli çekim yapan fotoğrafçının serbest kalmasına tepki (2)
1 saat önce
YENİDEN GÖZALTINA ALINDIYalova'da kadın çalışanları ve müşterilerinin giyinip, soyundukları bölüme gizli kamera yerleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan fotoğraf stüdyosu sahibi İsmail K.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına, mağdurlar bir üst mahkemede itiraz etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:06 Kaynak: DHA
YENİDEN GÖZALTINA ALINDI
Yalova'da kadın çalışanları ve müşterilerinin giyinip, soyundukları bölüme gizli kamera yerleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan fotoğraf stüdyosu sahibi İsmail K.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına, mağdurlar bir üst mahkemede itiraz etti. İtirazı değerlendiren üst mahkeme İsmail K. hakkında yakalama kararı verdi. Polis tarafından yeniden gözaltına alınan İsmail K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,
Şarkıcı Emir Can İğrek'in namaz kılarken çekilen videosu tepki çekti Canını hiçe saydı, iş yerine sığınan kadını ölümden kurtardı Anne ile evlat arasında en zor karar Kadıköy-Karaköy vapurundaki zanlı, adliyedeki ifadesinde "Tikim var" dedi