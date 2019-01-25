Gizli Gizli Yazıp Sakladığı Şiirlerle İkinci Kitabını Çıkardı

Elazığ'da ilkokul mezunu 2 çocuk annesi ev hanımı Leyla Kurt, çevresinde şiire karşı pek anlayış olmadığı için gizli gizli yazıp poşete koyduğu şiirleriyle ikinci kitabını çıkardı.

Elazığ'da ilkokul mezunu 2 çocuk annesi ev hanımı Leyla Kurt, çevresinde şiire karşı pek anlayış olmadığı için gizli gizli yazıp poşete koyduğu şiirleriyle ikinci kitabını çıkardı.



Elazığ'ın merkez Kültür Mahallesi'nde ikamet eden ilkokul mezunu evli ve 2 çocuk annesi Leyla Kurt 2 şiir kitabı çıkardı. Kalabalık bir ailede büyüdüğü için ailesi tarafından ilkokuldan sonra okula gönderilmeyen Kurt, çocukluğunda büyük şairlerin kitaplarını okuyarak ve onlardan etkilenerek şiirler yazmaya başladı. Yazdığı şiirleri bir poşete koyarak saklayan Kurt, iki kitap çıkardı. Kurt'un ilkine "Kalbimin Arafında", ikincisine ise "Şiirler Yanıyor" ismini verdiği kitapları kısa bir süre önce yayımlandı.



İlkokul mezunu olduğunu ifade eden Leyla Kurt, "Yüksek okullara gitmeyi çok istemiştim. Ama erkekler okutuldu, kızlar okutulmadı. Benim içimde uhde kalmıştı. Kitap okumayı çok seviyorum. Çocuk iken de çok okurdum. Şiir yazmayı da çok severdim. Bu bende zamanla gelişti. Büyüdüğüm çevre şiire karşı çok anlayışlı olmadığı için gizli gizli yazardım. Para biriktirir gibi onları bir poşetin içinde biriktirirdim. Şiirlerim çoğalınca 2017 Kasım ayında ilk kitabım 'Kalbimin Arafında'yı çıkardım. 2018 Kasım ayında ise 'Şiirler Yanarken' kitabımı çıkardım. Şiir yazmayı çok seviyorum. Hece çalışıyorum. Zor işleri seviyorum. Hem kafiyeli hem de hece ile yazmak çok zor oluyor" dedi.



Üçüncü kitabının da yine şiir kitabı olabileceğini ancak çocuk kitabı da yazmak istediğini ifade eden Kurt, "Çocuklardan çok büyük ilgi gördüm. Şiirleri seven çok çocuk vardı. Onlara hitaben çocuk hikayeleri yazmayı düşünüyorum. Hiçbir maddi destek almadım. Ben kendi çabalarımla bu seviyeye geldim. Bundan sonra da yine kendi çabalarımla devam edeceğim. Şuanda hece şiiri çalışıyorum. İkinci kitabımda 27 hece şiiri vardı. Son kitabım da hece üzerinedir. Buradan bestekarlara, şarkı sözü yazanlara sesleniyorum. Benim şiirimi değerlendirsinler" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

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