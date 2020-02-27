"Gizli" hayırsever mahallelinin veresiye defterini sildirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Gizli' hayırsever mahallelinin veresiye defterini sildirdi - Son Dakika

"Gizli" hayırsever mahallelinin veresiye defterini sildirdi

6 saat önce

İzmir'de bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterlerine kayıtlı 38 bin liralık borcu ödedi.

İzmir'de bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterlerine kayıtlı 38 bin liralık borcu ödedi.

Alınan bilgiye göre, kimliğini açıklamayan bir kişi, Bayraklı ilçesine bağlı Zeytinlik Mahallesi'ndeki 592/1 Sokak'ta bulunan bir bakkal dükkanına gelerek, veresiye alışveriş yapanların borçlarını ödeyeceğini bildirdi.

Hayırsever, veresiye defterine kayıtlı 17 bin liralık borcun tamamını öderken, marketin dışına da "Bu bakkala olan tüm borçlarınız, bir hayırsever tarafından kapatılmıştır, kimsenin borcu kalmamıştır." yazılı pankart astı.

Aynı hayırseverin, Karabağlar ilçesinde bir bakkala gidip, veresiye alışveriş yapanların 21 bin liralık borcunu kapattığı da öğrenildi.

Zeytinlik, Bayraklı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:10 Kaynak: AA
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