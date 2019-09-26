Son Dakika Haberleri: Gizli hayırseverden Manavgat'a 2 tane fakülte binası
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Gizli hayırseverden Manavgat'a 2 tane fakülte binası

4 dakika önce

MAYÖV Başkanı Muammer Güneş, bir hayırseverin Akdeniz Üniversitesine devri yapılan atıl hastane binasının fakülte binası yapılması üzere protokol yaptığını söyledi.

Gizli hayırseverden Manavgat'a 2 tane fakülte binası, System.String[]

MAYÖV Başkanı Muammer Güneş, bir hayırseverin Akdeniz Üniversitesine devri yapılan atıl hastane binasının fakülte binası yapılması üzere protokol yaptığını söyledi.


Akdeniz Üniversitesi Manavgat Yüksek Öğretim Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Vakfı (MAYÖV) tarafından düzenlenen "Manavgat Üniversitesi'ne Giden Yol Haritası" konulu toplantıda Manavgat için hayati önem taşıyan fakülte binası yapılması konusunda müjde verildi. Toplantıda konuşan MAYÖV Başkanı Op. Dr. Muammer Güneş, "Güneş bugün Manavgat'ta ikinci kere doğdu diyebiliriz. Bu güneşle Manavgat Üniversitesine giden yolumuz öyle aydınlandı ki, virajlar öyle ortadan kalktı ki, tümsekler, çukurlar öyle düzeldi ki yol haritasına gerek kalmadı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir hayırseverimiz fakülte binalarımızı anahtar teslim yapmak için protokol imzaladı. İşte o güneş ışığımızı adının açıklanmasını istemeyen alçak gönüllü hayırsever vatandaşımızı gıyabında da olsa ayakta alkışlamaya davet ediyorum" ifadelerinde bulundu.


Hayırseverin fakülte binası yapma konusunda en büyük payın Dr. Yüsüf Aydın'a ait olduğuna dikkat çeken ve kendisine Manavgat halkı adına teşekkür eden Güneş, bu çalışmalar sürecinde emeği geçen herkese teşekkür etti. - ANTALYA

Manavgat, Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:00 Kaynak: İHA
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