Gizli kamera satışı yapan iş yerlerine operasyon - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gizli kamera satışı yapan iş yerlerine operasyon - Son Dakika

Gizli kamera satışı yapan iş yerlerine operasyon

6 saat önce

İstanbul'da yasa dışı yollarla yurda getirilen gizli kameraları sattığı belirlenen 5 iş yeri sahibine, idari para cezası kesildi.

İstanbul'da yasa dışı yollarla yurda getirilen gizli kameraları sattığı belirlenen 5 iş yeri sahibine, idari para cezası kesildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği belirlenen gizli kameraların, Fatih, Bahçelievler ve Kartal'da bazı iş hanlarındaki dükkanlarda satıldığını tespit etti.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, satışı ve kullanımı yasak olan, farklı amaçlarla kullanılan alet görünümündeki gizli kameraları, 300 ila 950 lira arasında fiyata sattığı belirlenen 5 iş yeri sahibine idari para cezası uygulandı.

Adreste yapılan aramalarda, araba anahtarı, kol saati, duvar saati, oda spreyi, kalem, yangın sensörü, duman dedektörü, askılık, gözlük, çakmak ve oyuncak ayı ile arabaların içine yerleştirilmiş 558 gizli kamera ve takip cihazı ele geçirildi.

Gizli kamera satışı yapan iş yerlerine operasyon

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:20 Kaynak: AA
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