Gizli kamera yakayı ele verdi, gözaltına alınan doktor serbest - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gizli kamera yakayı ele verdi, gözaltına alınan doktor serbest - Son Dakika

Gizli kamera yakayı ele verdi, gözaltına alınan doktor serbest

6 saat önce

Bartın'da yan dairedeki 2 kız öğrencinin tuvaletine gizli kamera yerleştirdiği iddiasıyla göz altına alınan aile hekimi, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Gizli kamera yakayı ele verdi, gözaltına alınan doktor serbest, System.String[]

Bartın'da yan dairedeki 2 kız öğrencinin tuvaletine gizli kamera yerleştirdiği iddiasıyla göz altına alınan aile hekimi, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.


Olay, Bartın'ın Kemerköprü Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre Bartın'da bir aile sağlığı merkezinde aile hekimi olarak görev yapan K.Ü. (50) yan dairede oturan 2 üniversite öğrencisi kızın tuvaletine gizli kamera yerleştirdi. Kızlardan birinin kamerayı fark etmesi üzerine soruşturma başlatan Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri K.Ü.'yü gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. Diğer yandan İl Sağlık Müdürlüğünün, izne ayrılan K.Ü. hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi. - BARTIN

Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:01 Kaynak: İHA
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