Gizli kamerayı izleyince hayatını şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış - Son Dakika

Gizli kamerayı izleyince hayatını şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış

10.11.2020 13:59
Gizli kamerayı izleyince hayatını şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış, System.String[]

Ünlü televizyoncu kadın, iç çamaşırı ve kıyafetlerinin giyildiğinden şüphe edince odasına gizli kamera yerleştirdi. Görüntülerde, eşinin kadın kıyafetleri giydiğini, makyaj yaptığını ve 5 yaşındaki çocuklarıyla bu şekilde oyun oynadığını gördü. Şok yaşayan kadın, eşine hem boşanma davası hem de 'nitelikli cinsel taciz' suçundan dava açtı.

Sabah'tan Mustafa Sait Özcan'ın haberine göre ünlü bir kadın televizyoncu olan A.B, dolabındaki iç çamaşırların ve kıyafetlerini yerlerinin sürekli değiştiğini görünce, bir yazılım firmasında mühendis olan eşi K.B'nin kendisini aldattığını düşündü. Çiftin 2015'de dünyaya gelen çocuğu annesine, "Bu eve sen yokken bir kadın geliyor" dedi. Kuşkulanan A.B, eşyalarının üzerinde ayrıca kuru temizleme etiketleri bulunduğunu da fark edince yatak odasına gizli kamera yerleştirdi.

KADIN KIYAFETLERİ GİYİP MAKYAJ YAPIYORMUŞ

A.B, kamera görüntülerini izleyince şok geçirdi. Kendisine ait kadın iç çamaşırı ve kıyafetlerin bizzat kocası K.B tarafından giyildiğini tespit etti. Görüntülerde aynı zamanda makyaj yapan ve peruk takarak kadın kılığına giren K.B'nin, 5 yaşındaki çocuklarıyla bu kılıkta oyun oynadığı ortaya çıktı.

ÇOCUĞUNA 'ERKEKLER BÜYÜYÜNCE KADIN OLUR' DEMİŞ

Ünlü televizyoncu A.B, soluğu mahkemede aldı. Boşanma davası açan A.B ayrıca eşi hakkında avukatı Orhan Adagül aracılığı ile 'nitelikli cinsel taciz' , 'anne babanın çocuklara zarar verecek şekilde davranması' suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dilekçeye göre K.B; peruk takıp, makyaj yaparak kadın kılığına girdi ve bu halde 5 yaşındaki çocuklarıyla sık sık iletişim kurdu. A.B, suç duyurusunda, eşinin 5 yaşındaki çocuklarına, 'erkeklerin büyüyünce kadın oldukları', 'etek giydikleri', 'saç uzattıkları' gibi bilgiler verdiğini öne sürdü.

AMSTERDAM'DAN SONRA BAŞLADI

Dilekçeye göre, boş zamanlarında kadın kılığına giren K.B'nin hal ve hareketlerindeki değişim, 2017 yılında iş nedeniyle Hollanda'nın Amsterdam şehrinde yaşamaya başladıktan sonra gerçekleşti. 5 yaşındaki çocukları babasının kendisine verdiği cinsel yönden çarpık bilgileri, hem annesi hem de psikologla paylaştı.

'BABAM KOMİK ÇÜNKÜ ANNEMİN KIYAFETLERİNİ GİYİYOR'

Mağdur çocuğa yapılan psikolojik testlerde babasının kadınsı tarafını açıkça bildiği tespit edildi. Arkadaşlarıyla 'Ne komik?' isimli bir oyun oynayan mağdur çocuk bu soruya, 'Babam komik çünkü annemin kıyafetlerini giyiyor' şeklinde cevap verdi.

Baba K.B, geçtiğimiz ay boşanma aşamasındaki eşi A.B'ye karşı saldırıda bulundu. K.B hakkında ayrıca 'basit yaralama' suçundan da Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Gizli kamerayı izleyince hayatını şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış

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Son Dakika Güncel Gizli kamerayı izleyince hayatını şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış - Son Dakika


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