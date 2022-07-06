'Gizli Kanyon'da serinlemek için 2 saat yol yürüyorlar - Son Dakika
Üye Girişi

'Gizli Kanyon'da serinlemek için 2 saat yol yürüyorlar

06.07.2022 11:15
'Gizli Kanyon'da serinlemek için 2 saat yol yürüyorlar

TUNCELİ'de bir grup doğasever, yürüyüş yaptıkları sırada keşfettikleri kanyona 'Gizli Kanyon' adını verdi.

TUNCELİ'de bir grup doğasever, yürüyüş yaptıkları sırada keşfettikleri kanyona 'Gizli Kanyon' adını verdi. Konumunu, tahribata uğramasın diye çevreleriyle de paylaşmayan doğaseverler, kanyona engebeli yolları aşıp, dik yamaçlardan inerek 2 saatlik yolculuğun ardından ulaşıyor.

Tunceli, el değmemiş akarsuları, derin vadileri, milli parkı ve kanyonlarıyla her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Özellikle yaz aylarında birçok doğasever Tunceli'ye gelerek, karların geç eridiği zirve ve yaylalarda doğa yürüyüşü yapıyor. Tuncelili bir grup doğasever de, geçen yıl yaptıkları yürüyüşte, serinlemek için dere kenarına indiklerinde bir kanyon keşfetti. Yaklaşık 10 metre yüksekliğinde ve 100 metre uzunluğundaki kanyonda yer yer 3 metre derinliğe ulaşan suda serinleyen doğaseverler, kanyonun konumunu da tahribata uğramasın diye çevreleriyle paylaşmadı. Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki ve Tunceli'de az sayıda kişinin yerini bildiği kanyona 'Gizli Kanyon' adını veren doğaseverler, fırsat buldukça, engebeli yolları aşarak, dik yamaçlardan inerek 2 saatlik yürüyüşün ardından burada serinliyor.

'KİRLETMESİNLER DİYE KONUM VERMİYORUZ'Ali Hıdır Çelik, keşfettikleri kanyonun kirlenmesinden korktukları için konumunu kimseyle paylaşmadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "2 saatlik bir yürüyüş yaparken keşfettik burayı. Terlediğimizden dolayı dere kenarına indik. Derede mağara gibi bir yer görünce meraktan yaklaştık. Yaklaşınca da kanyon olduğunu fark ettik. Gayet güzel, kanyonun içi kısa olmasına rağmen çok güzel. Burayı 'Gizli Kanyon' olarak adlandırdık. Çünkü insanlar doğanın güzelliğini ne kadar gördülerse o kadar da kirlettiler. Biz 3 bin rakımlı Munzur Dağları'nın zirvesine de çıkıyoruz. İnsanlar oraya kadar bile çöp götürüyor. Yangınlar bunlardan dolayı çıkıyor. Kanyonu aslında buralarda yaşayan insanların bazıları biliyordu. Biz de buranın konumunu, yol tarifini bundan dolayı vermiyoruz. Onun için adı 'Gizli kanyon'. Burası çok hoşumuza gitti ve buraya gelmek için 2 saat yürüyoruz. Buraya ulaştığımızda büyük bir keyif alıyoruz. Sıcaklığın arttığı bu günlerde buraya gelip serinliyoruz. Suyu pırıl pırıl, taşlardan doğal iskeleler var ve buralardan suya atlıyoruz."Kadir Gezmiş ise, serinlemek için saatlerce yürüdüklerini dile getirerek, "Hava oldukça sıcak ve 2 saatlik bir yürüyüşün ardından buraya varıyoruz. Buraya gelmek için 4 saat yürümem gerekirse yine yürürüm. Buradan çok keyif alıyoruz. İnsanın sudan çıkası gelmiyor. Büyük taşlar var ve bunların üzerinden suya atlıyoruz. Bu kanyon kimse tarafından bilinmediği için 'Gizli kanyon' diyoruz ve yol tarifi vermiyoruz. 100 metre uzunluğuna sahip. Serinlemek ve doğanın keyfine varmak için saatlerce yürüyoruz" dedi.

YORUMLAR
500
Son dakika! Tunceli'de otomobil bahçeye uçtu: 4 yaralı Son dakika! Tunceli'de otomobil bahçeye uçtu: 4 yaralı Domuz sürüsü araçlara aldırış etmedi Domuz sürüsü araçlara aldırış etmedi
Kaynak: DHA

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Gizli Kanyon'da serinlemek için 2 saat yol yürüyorlar - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:09 Hacettepe'nin mezuniyet töreninde dekan tarafından sözü kesilen genç doktora destek yağdı! Dekana büyük tepki gösterildi
11:03 ABD Dedeağaç'a 2 bin 500'den fazla askeri araç ile teçhizat indirdi! "Rusya'ya değil Türkiye'ye karşı"
11:01 17 lirayı aşan doların yükselişi sürüyor! 17,18 dolar/TL seviyesine yükseldi
10:54 Dalgalar arasında kaybolan İsmail'in cansız bedeni, kaybolduğu yerin 5 metre ilerisinde ortaya çıktı
10:45 Fırlatılan bardak bir adamı kör etti! Yakalanan şüpheli ifadesiyle şaşkına çevirdi
10:42 Bisikletlinin çarptığı köpek olay yerinde can verdi, sahibi kaybettiği köpeğinin başında gözyaşlarına hakim olamadı
10:38 Koronavirüs, maymun çiçeği derken gündem yine kuş gribi! Fokların ölümüne de sebep olan grip, panik yarattı
10:35 Kadına saldıran bir kişi İstanbul'un göbeğinde tekme tokat dayak yedi
10:27 İYİ Partili Aydın: İktidar saltanat sürerken milyonları sefalete mahkum etti! Erdoğan bugün istifa etse Türkiye travmadan kurtulur
10:22 İkinci çocuğuna hamile olan Fahriye Evcen'in karnı belli olmaya başladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 11:21:46. #1.11#
SON DAKİKA: 'Gizli Kanyon'da serinlemek için 2 saat yol yürüyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement