Gizli Örgütlerin Dünyayı Dizayn Planları"

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) tarafından "Gizli Örgütlerin Dünyayı Dizayn Planları" konferansı düzenlendi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) tarafından "Gizli Örgütlerin Dünyayı Dizayn Planları" konferansı düzenlendi.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite öğrencilerinin vizyonlarını geliştirmek ve düşünce ufuklarına katkı sağlamak amacıyla araştırmacı Murat Doğanşafak'ın katılımıyla Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda,"Gizli Örgütlerin Dünyayı Dizayn Planları" konulu konferans gerçekleştirildi.



Konferansta, Doğanşafak, zengin siyonist aileler kontrolündeki gizli örgütler ve yapılanma şemalarının yanı sıra bu örgütlerin tek dünya düzeni hedefleri için yaptıkları faaliyetler ve mason teşkilatını anlattı.



Doğanşafak, dünyayı dizayn ederek kontrolü elit, zengin ve azgın bir azınlığın eline vermek isteyen gizli örgütlerin akla hayale gelmeyecek yöntemleri kullanmaktan çekinmediğini belirterek, "Bu fesat harekatına karşı bizim uyanık, diri, araştıran ve feraset sahibi bireyler olmamız gerekiyor. Tam bağımsız olmanın yolu gizli örgütlerin hedeflediği inançsız, idealsiz, milletsiz ve hedefsiz bireyler olmaktan kurtulmakta yatar." ifadelerini kullandı.



Programa, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, ETÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Tuba Yetim, ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim'in yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

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