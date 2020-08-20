'Gizli Pamukkale' Kaklık Mağarası'nda çökme tehlikesi - Son Dakika

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde 2002 yılında turizme açılan ve içindeki travertenleri nedeniyle 'yer altındaki gizli Pamukkale' olarak bilinen Kaklık Mağarası'nın çökme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu ortaya çıktı. Mağarada incelemelerde bulunan Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, içinde çatlaklar bulunan mağaranın, büyük bir depremde çökebileceğini söyledi.

Honaz'a bağlı kırsal Kaklık Mahallesi'ndeki Kaklık Mağarası, içindeki beyaz travertenleriyle ilgi odağı oluyor. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'yi gördükten sonra ziyaret ettiği yerler arasındaki mağara, beğeni topluyor. 2002 yılında turizme açılan mağaranın yanında, sazlıklar arasında yer altından kaynayarak çıkan, serbest veya kanallar içinde akan sular, yöre halkınca 'Kokar Hamam Pınarı' olarak anılıyor. Faylar boyunca ilerleyen, yüzlerce metre derinlikten yüzeye çıkan kükürtlü ve yoğun karbonatlı jeotermal suların, cilt hastalıklarının tedavisine iyi geldiği biliniyor.