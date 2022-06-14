Gizli Saklı 2. Bölüm Fragmanı - Son Dakika
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Gizli Saklı 2. Bölüm Fragmanı

14.06.2022 09:43

Gizli Saklı 15 Haziran Çarşamba FOX'ta!

Gizli Saklı 15 Haziran Çarşamba FOX'ta! ?

Naz (Sinem Ünsal) polis akademisinden yeni mezun, korumacı bir karakter olan annesi ve dayısıyla birlikte yaşamaktadır. Tarık Koşuoğlu (Tardu Flordun) isimli bir mafya babasının peşinde olan polis teşkilatı, Naz'ı ve deli dolu polis memuru Pamir'i (Halit Özgür Sarı) gizli görevde beraber kullanmaya karar verir. Pamir ve Naz yeni evli bir çift gibi mafya ailesinin evinin karşısına taşınacak ve Tarık Koşuoğlu'nun güvenini kazanıp onu adalete teslim edeceklerdir…

#FOX #GizliSaklı #YeniDizi

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13 Haziran 2022 Fox Yayın Akışı 13 Haziran 2022 Fox Yayın Akışı
Kaynak: DailyMotion.com

Tardu Flordun, Gizli Saklı, TV, Son Dakika

Son Dakika TV Gizli Saklı 2. Bölüm Fragmanı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gizli Saklı 2. Bölüm Fragmanı - Son Dakika
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