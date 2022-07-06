Gizli Saklı 5. Bölüm Fragmanı - Son Dakika
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Gizli Saklı 5. Bölüm Fragmanı

06.07.2022 09:43

Gizli Saklı 6 Temmuz Çarşamba 20.00'de FOX'ta!

Gizli Saklı 6 Temmuz Çarşamba 20.00'de FOX'ta! ?

Naz (Sinem Ünsal) polis akademisinden yeni mezun, korumacı bir karakter olan annesi ve dayısıyla birlikte yaşamaktadır. Tarık Koşuoğlu (Tardu Flordun) isimli bir mafya babasının peşinde olan polis teşkilatı, Naz'ı ve deli dolu polis memuru Pamir'i (Halit Özgür Sarı) gizli görevde beraber kullanmaya karar verir. Pamir ve Naz yeni evli bir çift gibi mafya ailesinin evinin karşısına taşınacak ve Tarık Koşuoğlu'nun güvenini kazanıp onu adalete teslim edeceklerdir…

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YORUMLAR
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06 Temmuz 2022 Fox Yayın Akışı 06 Temmuz 2022 Fox Yayın Akışı Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı
Kaynak: DailyMotion.com

Tardu Flordun, Gizli Saklı, TV, Son Dakika

Son Dakika TV Gizli Saklı 5. Bölüm Fragmanı - Son Dakika

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