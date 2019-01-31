Son Dakika Haberleri: Gizli Tehlike 'Kırık Kalp Sendromu'

Gizli Tehlike 'Kırık Kalp Sendromu'

34 dakika önce

Gizli tehlike 'kırık kalp sendromu' Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, kalp krizine benzerliğiyle dikkat çeken "kırık kalp sendromunun" ölümcül tehlikeli olduğunu belirttiSİVAS - Kardiyoloji Uzmanı Dr.

Gizli tehlike 'kırık kalp sendromu'
Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, kalp krizine benzerliğiyle dikkat çeken "kırık kalp sendromunun" ölümcül tehlikeli olduğunu belirtti

SİVAS - Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, kalp krizine benzerliğiyle dikkat çeken "kırık kalp sendromunun" ölümcül tehlikeli olduğunu belirtti.
Medicana Sivas Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, kırık kalp sendromunun özellikle genç yaştaki kadın hastalarda görüldüğünü belirterek üzüntülü ya da beklenmeyen bir olay sonrası gelişen sendromun ölümcül olabileceğini belirtti. Erdoğu, "Kırık kalp sendromu genç yaşta özellikle bayan hastalarda meydana gelen bir sendromdur. Üzüntülü ya da beklenmeyen bir olay sonrasında oluşan kalp krizini taklit eden bir durumdur. Tehlikeli bir durumdur. Bu hastalar göğüste ağrı, nefes darlığı ve bazen ani ölümler gibi durumlarla karşılaşabiliyorlar. Hastaların karşılaşmış olduğu şikayetler kalp krizine çok benziyor. Hastaların göğsü ağrıyor nefesi daralıyor, genel durumlarında kötüleşme meydana geliyor. Acillere müracaat ettiklerinde yapılan tetkiklerinde hem EKG bozukluğu hem de kanda bozulma gibi bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bu hastalar bizim açımızdan ilk etapta kalp krizi gibi değerlendiriliyor ve hastaları erken anjiyo alıp damarlarına bakıyoruz. Damarlarına baktığımızda bu hastalarda gördüğümüz, damarlarda tıkanma olmadığıdır. Bu hastalarda süreç içerisinde kalp rahatsızlığı, ritim bozukluğu, solunum ya da kalp durması meydana gelebiliyor" dedi.
Gençlerde görülüyor
Erdoğu, kırık kalp sendromunun özellikle gençlerde görüldüğünü ifade ederek, "Başlatan sebepler çoğunlukla beklenmeyen ani meydana gelmiş vücudun ve psikolojik sistemin uygun olmadığı insan kayıpları, hastalıklar, beklenmeyen birtakım haberleri duymak gibi gelişmeler olabilir. Genç insanlarda ortaya çıkan bir durumdur. Bu hastaların hastaneye erken müracaat etmeleri oldukça önemli. Erken anjiyolarını yapmak da oldukça değerli çünkü gereksiz ilaç tedavisinden korunmuş oluyorlar. Eğer anjiyoları yapılmazsa bu hastalar halen daha kalp kriziymiş gibi tedavi ediliyorlar. Gereksiz kan sulandırıcılar almak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla hastalara ilk etapta kalp krizi gibi davranmak, anjiyosunu yapmak, gereken önlemleri almak oldukça değerli. Eğer damarları açık çıkarsa bu hastaların kırık kalp sendromundan şüphelenmek önemli" dedi.
Kırık kalp sendromundan hastaların korunmasının mümkün olduğunu belirten Erdoğu, "Belki önlemenin en önemli yolu bu tarz beklenmeyen olaylara maruz kalmış insanların teskin edilmesi, teselli edilmesi, ortamdan uzaklaştırılması, ilgi ve alakaların başka yöne kaydırılması. Birtakım çevresel etmenlerle veya kişilerin ailesinin, çevresinin destekleri ile bu tarz bir hastalıktan kişiler korunabilir. Kırık kalp sendromu çoğunlukla bayanlarda özellikle meydana gelen, çoğunlukla yaz aylarında oluşan bir hastalık. Göğüs ağrısı olduğunda dikkatli takip etmek ve bir an önce hastaneye müracaat etmek oldukça önemli. Bu hastalıktan kaynaklı ölüm riskleri var, özellikle klinik durumu aynı kalp krizine benzediği için ritim bozuklarının ani kalp de durma gibi bir takım durumların bu hastaların başına gelme gibi olasılığı söz konusu. Çok ağır olgularda kalıcı kalp yetersizliği meydana gelebiliyor" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:50 Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Sağlık
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayınbiraderiyle Eşini Aldatan Kadının Başına Gelenler Canlı Yayında Dehşete Düşürdü İsrail Askerleri, Filistinli 16 Yaşındaki Çocuğu Sokak Ortasında Öldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Reis' Esprisiyle Ünlü Oyuncuyu Güldürdü ABD'de 2 Ermeni Okuluna Türk Bayrağı Asıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 02:24:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gizli Tehlike 'Kırık Kalp Sendromu'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]